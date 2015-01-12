180 مليون درهم حصيلة التبرعات لـ#حملة_تراحموا

أوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن حصيلة تبرعات حملة «تراحموا» وصلت حتى مساء أمس إلى عتبة الـ180 مليون درهم، وسط تفاعل كبير «يفوق التوقعات» من المحسنين وأهل الخير في الدولة، الذين تبرعوا كذلك بكميات كبيرة من الاحتياجات العينية من بطانيات وملابس ومواد غذائية وأجهزة تدفئة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه محمد الزرعوني مدير فرع الهيئة في دبي أن حصة تبرعات إمارة دبي للهلال الأحمر وصلت إلى نحو 35 مليون درهم، مشيراً إلى أن بنك دبي الإسلامي تبرع أمس بمليوني درهم، إضافة إلى 1.1 مليون درهم من النابودة، ونحو 1.5 مليون درهم من فاعلي خير، ونحو 20 طناً من البطانيات تبرعت بها جمعية النهضة النسائية.

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة: إن هذا المبلغ هو ما تم جمعه من خلال مكاتب وفروع «الهلال الأحمر» في الدولة، ومن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية والخيرية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وأن قيمة التبرعات التي جمعتها الجمعيات الخيرية الأخرى سيتم حصرها لاحقا قبيل انتهاء موعد الحملة متصف هذا الأسبوع.

إلى ذلك وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان أمس طائرة شحن «طراز اليوشن» محملة بـ40 طناً من مواد الإغاثة والألبسة الشتوية والطرود الغذائية، وتبرعت بهذه الرحلة «شركة ماكسيمس للطيران» المتخصصة في الشحن الجوي ومقرها دولة الإمارات..

وذلك تجاوباً مع حملة تراحموا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية والأمطار التي تضرب بلاد الشام حالياً.

وأوضح محمد إبراهيم القاسمي المدير التنفيذي لشركة ماكسيمس للطيران أن الشركة ستعمل ضمن الجسر الجوي الإماراتي لشحن الملابس الشتوية والمواد الغذائية وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبدعم من الأفراد والهيئات الرسمية والمؤسسات الخاصة في الدولة المشاركة في هذه الحملة والتي وضعت هدفا لها بتوفير الدفء لمليون شخص من اللاجئين والمتضررين من الأمطار والثلوج.

وقد بدأت فرق الهلال الأحمر الإماراتي فعليا في توزيع المساعدات على المتضررين في الأردن جراء العاصفة الثلجية، حيث وصلت أولى طائرات الجسر الجوي القادمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي صباح الأربعاء الماضي للأراضي الأردنية وتم البدء فورا في توزيع المساعدات على اللاجئين.

صعوبات

من جانبه قال إبراهيم بو ملحة رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، للأعمال الخيرية والإنسانية إن الفرق الإغاثية الإماراتية تواصل جهودها لتوزيع مواد التدفئة الرئيسية على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث تم توفير 34 ألف بطانية وكميات كبيرة من الملابس لجميع العائلات المستحقة..

اضافة الى توفير مليون و250 ألف لتر من المازوت في المرحلة الأولى لتوزيعها على العائلات، بمعدل 150 لترا للعائلة في الشهر. ولفت بو ملحة الى وجود صعوبات في الوصول إلى مخيمات اللاجئين في لبنان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتواصلت امس عملية توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة ضمن حملة تراحموا، حيث يتم يومياً توزيع اكثر من 1500 طرد على الأسر من خلال تنظيم 4 حملات مع هبوب العاصفة هدى ووفقا للاحتياجات. وأشرف أمس الدكتور حمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر على توزيع المساعدات على المخيمات يرافقه مبارك حمد الجنيبي مدير فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الأردن وعبدالله المزروعي نائب مدير المخيم الإماراتي الأردني إضافة إلى ما يزيد على 80 من العاملين والمتطوعين في الهلال الأحمر وفريق الإغاثة الإماراتي المتواجد في الأردن.

وقال المزروعي إنه يتم يومياً تسليم المساعدات على المخيمات العشوائية التي تعتبر الأكثر احتياجاً للمساعدات بسبب ظروف الطقس، حيث تم امس الأول توزيع المساعدات على 300 اسرة من اللاجئين والمتضررين تشمل مواد تدفئة وطروداً غذائية وطبية.

وأشاد المزروعي بجهود مملكة الأردن التي ساندت جهود فرق الإغاثة الإماراتية في توزيع المساعدات على المحتاجين.

ورافق الحملة أمس طاقم طبي واسعافي من المستشفى الميداني الأردني الإماراتي لتقديم المساعدة الطبية لعدد من الاسر التي تعاني ظروفاً صحية حرجة تم اكتشافها من قبل الفريق خلال جولات توزيع المساعدات ببعض المخيمات العشوائية على الحدود السورية الأردنية، حيث تم نقلها الى المستشفى الميداني.

3 قوافل يومياً

ورداً على سؤال حول كيفية وحجم المساعدات التي يوزعها فريق الإغاثة الإماراتي يوميا في ظل العاصفة الثلجية هدى، قال المزروعي انه يتم يوميا تسيير ثلاث قوافل محملة بالمواد الغذائية والطبية والبطانيات ومواد التدفئة والتي تركز بشكل كبير على المخيمات العشوائية، مؤكداً ان الكوادر تحرص على الوصول الى جميع مناطق اللاجئين.

وفيما يتعلق بمخيم مريجيب الفهود والخدمات المقدمة للاجئين فيه أوضح المزروعي: المخيم يحوي الآن نحو 10 آلاف لاجئ ينعمون بالدفء وافضل الخدمات، حيث يعتبر المخيم الإماراتي الأردني من افضل المخيمات الموجودة على المستوى العالمي.

وقال ان الخطة الحالية التي ينفذها الهلال الاحمر الاماراتي تتضمن العمل على توفير مساكن امنه لكل اللاجئين واستبدال الخيم بكرفانات.

من جانبه قال مبارك حمد الجنيبي مدير فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الأردن: ان الفريق منذ انشاء المخيم الاماراتي الاردني مريجيب الفهود في محافظة الزرقاء تمكن من توزيع المساعدات على اكثر من 400 الف لاجئ سوري موزعين على المخيمات الرسمية والعشوائية.

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الدكتور حمدان المزروعي وعدد من المسؤولين والمتطوعين في الهلال الأحمر ووسائل الإعلام الإماراتية والأردنية 1500 طرد.

وشملت المساعدات نحو 200 فرد من اللاجئين في احد المخيمات العشوائية في منطقة الباعج بمحافظة المفرق والتي تتضمن نحو 50 خيمة، حيث تم أمس إخلاء 20 خيمة أخرى بسبب السيول والأمطار وصعوبة الأوضاع المناخية.

وأشاد سكان المخيم بحملة تراحموا التي وجه بها صاحب السمو رئيس الدولة لتخفيف المعاناة عن نحو مليون لاجئ ومتضرر من العاصفة الثلجية في بلاد الشام.

وقال أبو فادي الذي يقطن المنطقة منذ عامين تقريبا مع عائلته ان المساعدات الاماراتية تعد الاولى التي تصل الى المنطقة خلال موجة الصقيع الحالية، واستقبلت حمدة صالح إحدى المقيمات في مخيم الباعج وفد الهلال الأحمر مبتهجة بكلمات تعبر عن سعادتها قائلة (يا هلا بأبناء زايد الخير)..

حيث قالت ان الوجوه الإماراتية اصبحت معروفة لدينا خاصة وان هذه ليست المرة الأولى التي يزورنا فيها ابناء الإمارات محملين بأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ساهمت في تخفيف آلامنا ومعاناتنا في ظل موجة البرد الحالية.

وثمنت جهود الدولة التي ليست بجديدة على القيادة الحكيمة وشعب الإمارات المعطاء الذي ما زال ينهل من نبع زايد العطاء. وقال صالح الشرعه رئيس جمعية الباعجة الخيرية: انه تم التواصل مع الهلال الأحمر الإماراتي للإبلاغ عن هذا المخيم الذي كان يعاني اصعب الظروف ووجدنا استجابة سريعة من قبل المتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التعاون معهم في توفير احتياجات هذه الأسر.

تبرعات من سلطنة عمان

يواصل فرع الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة استقبال المساهمات والتبرعات لصالح حملة «تراحموا»، حيث استقبلت الهيئة بالشارقة تبرعات من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارسل أشقاؤنا في سلطنة عمان 11 شاحنة كبيرة تزن الشاحنة الواحدة حوالي 40 طنا، تتضمن ملابس شتوية ثقيلة، وبطانيات وسلعا غذائية موجهة الى أشقائنا.

وكشف خميس السويدي مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي بالشارقة أن حصيلة التبرعات خلال الأيام الثلاثة الماضية وصلت الى 4 ملايين ومئتي الف درهم، بالإضافة الى العديد من أطنان الملابس والأغذية، مشيرا الى ان باب التبرع مفتوح في حوالي 12 منفذاً منها جميع مراكز التسوق في الشارقة بالإضافة الى فروع جمعية الشارقة التعاونية.

وأوضح السويدي انه سيتم طوال اليوم تنظيم سوق خيري في فرع الجمعية في منطقة حلوان، حيث سيتم بيع الأدوات المنزلية، وسيكون ريع هذا السوق موجه الى حملة «تراحموا»، مشيراً الى ان الحملة مستمرة إلى يوم غد.وتواصل جمعية الشارقة الخيرية استقبال التبرعات، وأوضح عبدالله بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إننا جزء من المنظومة الخيرية والإنسانية بالدولة، ومن هذا المنطلق نشارك وبقوة ضمن حملة «تراحموا».

أول مواليد العاصفة يحظى بدفء الإمارات

عبد الرحمن يعتبر واحداً من الذين ولدوا خلال العاصفة هدى في المخيم الإماراتي الأردني مريجيب الفهود حيث لا يتجاوز عمره أياماً، ويحظى الطفل بالدفء الإماراتي في أحضان والدته وجدته. وقالت جدة عبد الرحمن إننا نعتبر أنفسنا من المحظوظين لوجودنا في المخيم الإماراتي الأردني الذي يوفر جميع احتياجاتنا، معبرة عن سعادتها بقدوم حفيدها الأول في أحضان ودفء المخيم الإماراتي. وأكدت أن دولة الإمارات سباقة لتقديم يد المساعدة والعون للمحتاجين في كل مكان وان هذا الدعم الذي نجده من الإمارات لا يمكن التعبير عنه بالكلمات لأنه ينبع من شعب معطاء محب وكريم وهو من الشعوب التي هبت لنجدتنا وما زالت تقدم العون والمساعدة في كل الظروف.

توقع عاصفة ثلجية تضرب المنطقة الأربعاء

معاناة مزدوجة وقصص إنسانية في الأردن