أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

توقيع عقد إنشاء 33 محكمة وكتابة عدل في منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 870 مليون ريال

Google+ Print
توقيع عقد إنشاء 33 محكمة وكتابة عدل في منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 870 مليون ريال توقيع عقد إنشاء 33 محكمة وكتابة عدل في منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 870 مليون ريال

    وقع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقد إنشاء (33) محكمة وكتابة عدل في عموم محافظات منطقة الرياض مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت (870,819,574) ريالاً.

وذكرت وزارة العدل أن مشروع إنشاء الدوائر العدلية بمنطقة الرياض هو رابع عقد لوزارة العدل لاعتماد إنشاء مبانيها في الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة الرامية لتغطية جميع مدن ومحافظات المملكة بالمباني العدلية المتميزة وفق متطلبات البيئة العدلية الحديثة، وذلك بعد أن توافرت الأراضي مؤخراً.

وأشارت وزارة العدل أنها وقعت مسبقاً ثلاثة عقود وهي، عقد إنشاء (22) من مباني المحاكم الخاصة بإنشاء المحاكم الجزائية بجوار السجون بعدة مناطق وفقا لتوفر الأراضي، كما وقعت وزارة العدل عقد إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية، وتم توقيع عقد إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة لتبلغ قيمة مجموع عقود التنفيذ حاليا ما يقرب من 2,850,000,000 ريال في نطاق المتوفر من الأراضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية