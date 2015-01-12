توقيع عقد إنشاء 33 محكمة وكتابة عدل في منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 870 مليون ريال

وقع وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقد إنشاء (33) محكمة وكتابة عدل في عموم محافظات منطقة الرياض مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت (870,819,574) ريالاً.

وذكرت وزارة العدل أن مشروع إنشاء الدوائر العدلية بمنطقة الرياض هو رابع عقد لوزارة العدل لاعتماد إنشاء مبانيها في الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة الرامية لتغطية جميع مدن ومحافظات المملكة بالمباني العدلية المتميزة وفق متطلبات البيئة العدلية الحديثة، وذلك بعد أن توافرت الأراضي مؤخراً.

وأشارت وزارة العدل أنها وقعت مسبقاً ثلاثة عقود وهي، عقد إنشاء (22) من مباني المحاكم الخاصة بإنشاء المحاكم الجزائية بجوار السجون بعدة مناطق وفقا لتوفر الأراضي، كما وقعت وزارة العدل عقد إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة الشرقية، وتم توقيع عقد إنشاء مباني المحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة لتبلغ قيمة مجموع عقود التنفيذ حاليا ما يقرب من 2,850,000,000 ريال في نطاق المتوفر من الأراضي.