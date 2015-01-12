مريم الزعيمي تعتذر لـ"كنزة"

اعتذرت الممثلة مريم الزعيمي عن المشاركة في الجزء الثاني من السلسلة الكوميدية "كنزة في الدوار"، للمخرج والمنتج التلفزيوني نبيل عيوش.

وقد حاولت "سيدتي" معرفة حقيقة اعتذار مريم عن المشاركة في سلسلة "كنزة في الدوار"، على الرغم من أنها نجحت في أداء دورها البطولي بكل نجاح، إلا أن هاتفها ظلّ مقفلاً لوقت طويل.

وفي حديث سابق لمريم مع "سيدتي نت"، صرحت بأنها تحاول استثمار نجاحها في كل عمل تراه يناسب شخصيتها، ويحافظ على تفاعلها الإيجابي مع المشاهد، الذي ينبغي استحضار ذكائه في كل عمل فني جديد يقدم عليه الفنان.

يذكر أن مريم لعبت دور البطولة في مسلسل "كنزة في الدوار"، إلى جانب نخبة من الممثلين نذكر منهم: الممثلة دنيا بوتازوت والراحل محمد البسطاوي.

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