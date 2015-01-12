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البنك المركزي : السيولة المحلية تسجل 1560.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014

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البنك المركزي : السيولة المحلية تسجل 1560.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014 البنك المركزي : السيولة المحلية تسجل 1560.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014

أرشيفية

ارتفعت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي لتسجل 1560.3 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2014 ، مسجلا زيادة قدرها 43.7 مليار جنيه بمعدل 2.9 % خلال الفترة من (يوليو / أكتوبر) من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو اشباه النقود بمقدار 22.9 مليار جنيه بمعدل 2.1 %، والمعروض النقدي بمقدار 20.8 مليار جنيه بمعدل 5.1 % .

وتعزي الزيادة في اشباه النقود – حسب تقرير البنك المركزي المصري الذي نشره اليوم – إلى ارتفاع الوداع الغير جارية في العملة المحلية بمقدار 21.7 مليار جنيه بمعدل 2.5 % ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.2  مليار جنيه بمعدل 0.5  % ، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.8  مليار جنيه بمعدل 2.5  % ، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 14.0  مليار جنيه بمعدل 10 % .

وأضاف التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافى الأاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ، حيث ارتفعت صافى الأاصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بنحو 51.2 مليار جنيه بمعدل 3.7  % خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 37.9  مليار جنيه بمعدل 2.3  % ، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنه بمقدار 13.3  مليار جنيه بمعدل 5.8  % .

وجاءت الزيادة في الإئتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات من بمقدار 12.4  مليار جنيه ، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 11.1  مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام بمقدار 10.3  مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.1  مليار جنيه  .

وطبقًا لتقرير البنك المركزي ، انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7.5 مليار جنيه بمعدل 6.3  % خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وجاء الإنخفاض كمحصلة لتراجع صافى الأصول الأأجنبية لدى البنوك بما يعادل 13.2 مليار جنية ، وزيادة لدى البنك المركزى بما يعادل 5.7  مليار جنيه .

كما تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 121.6  مليار جنيه بمعدل 6.7 % خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل لنحو 1938.4 مليار جنيه في نهاية اكتوبر 2014 .
> أ ش أ

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