البنك المركزي : السيولة المحلية تسجل 1560.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2014

ارتفعت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي لتسجل 1560.3 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2014 ، مسجلا زيادة قدرها 43.7 مليار جنيه بمعدل 2.9 % خلال الفترة من (يوليو / أكتوبر) من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو اشباه النقود بمقدار 22.9 مليار جنيه بمعدل 2.1 %، والمعروض النقدي بمقدار 20.8 مليار جنيه بمعدل 5.1 % .

وتعزي الزيادة في اشباه النقود – حسب تقرير البنك المركزي المصري الذي نشره اليوم – إلى ارتفاع الوداع الغير جارية في العملة المحلية بمقدار 21.7 مليار جنيه بمعدل 2.5 % ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.2 مليار جنيه بمعدل 0.5 % ، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6.8 مليار جنيه بمعدل 2.5 % ، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 14.0 مليار جنيه بمعدل 10 % .

وأضاف التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافى الأاصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ، حيث ارتفعت صافى الأاصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بنحو 51.2 مليار جنيه بمعدل 3.7 % خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 37.9 مليار جنيه بمعدل 2.3 % ، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنه بمقدار 13.3 مليار جنيه بمعدل 5.8 % .

وجاءت الزيادة في الإئتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 12.4 مليار جنيه ، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 11.1 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام بمقدار 10.3 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 4.1 مليار جنيه .

وطبقًا لتقرير البنك المركزي ، انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7.5 مليار جنيه بمعدل 6.3 % خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وجاء الإنخفاض كمحصلة لتراجع صافى الأصول الأأجنبية لدى البنوك بما يعادل 13.2 مليار جنية ، وزيادة لدى البنك المركزى بما يعادل 5.7 مليار جنيه .

كما تصاعد المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 121.6 مليار جنيه بمعدل 6.7 % خلال الفترة يوليو / اكتوبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل لنحو 1938.4 مليار جنيه في نهاية اكتوبر 2014 .

> أ ش أ