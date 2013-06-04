بالصور..محافظ البحيرة يتفقد أعمال توسعات محطة مياه شرق النوبارية

تفقد المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، أعمال التوسعات بمحطة مياه شرق النوبارية بمركز حوش عيسى، لرفع الطاقة الإنتاجية بها من 400 لتر / ث إلى 1400 لتر / ث لتخدم قرى مراكز حوش عيسى وأبو المطامير والدلنجات، وبعض قرى مركز أبو حمص، والتوسعات مقامة على مساحة 6 أفدنة من مساحة المحطة البالغة 18 فدانًا لتنتج 86 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم، وتم عمل شبكة مياه لها بطول 44 كم طولى، وتبلغ التكلفة الإجمالية للتوسعات 128 مليون جنيه.

من جانبه، صرح المهندس ماهر العدوى، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بأن توسعات محطة مياه شرق النوبارية تعتبر أول محطة على مستوى الشرق الأوسط تعمل بنظام المرشحات الرملية (dyna sand filters) وتقل تكلفتها عن المحطات الأخرى بمقدار 22%، وتستهلك 50% من التيار الكهربائى المستخدم فيها، ولا تحتاج مساحة كبيرة من الأرض فى إنشاءاتها، كما يقل الفاقد منها من المياه والرمال، مشيرا إلى بدء تجارب التشغيل بها فى 30 يونيو القادم.