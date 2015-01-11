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الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر بفوزه على نجوم المستقبل بهدفين

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الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر بفوزه على نجوم المستقبل بهدفين الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر بفوزه على نجوم المستقبل بهدفين

الزمالك

تأهل فريق نادي الزمالك لكرة القدم إلى الدورالـ16 من بطولة كأس بالفوز على فريق نجوم المستقبل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الدور الـ32 في البطولة.

وأحرج فريق نجوم المستقبل – الذي يقوده مؤمن سليمان – فريق الزمالك حامل لقب البطولة الماضية وظهر الفريق بروح عالية واستطاع اللاعب محمد همام إحراز هدف التقدم لنجوم المستقبل في الدقيقة 53 من تسديدة قوية.

فيما تمكن مهاجم الزمالك أحمد علي من تعديل النتيجة بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 62 من ضربة رأس، وفي الدقيقة 86 عاد أحمد علي من جديد ليحرز الهدف الثاني لفريقه، وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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