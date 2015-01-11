بعد 4 أيام من عرضه .. فيلم «TAKEN3» يحقق إيرادًا قدره 40 مليون دولار

تصدر فيلم “taken3″ للنجم الأمريكى ليام نيسون شباك التذاكر باولايات المتحدة ،وحقق 40مليون دولار بعد 4ايام فقط من عرضة

الفيلم يعد ثالث أجزاء سلسلة أفلام “taken”، وتم تصويره فى فرنسا،وقام بكتابته لوك بيسون وروبرت مارك كامين.، إخراج أوليفرميجاتون.،ويشارك مع ليام فى بطولة الجزء الجديد ماجى جرايس،وفوريست ويتكر.

> في سلسلة Taken يجسد ليام نيسون شخصية بريان ميلز عميل المخابرات المتقاعد الذي يضطر لإستخدام مهاراته الوحشية في القتل والإنتقام لتتبع ابنته وإستعادتها بعد أن تم إختطافها في الجزء الأول قبل أن يقع هو نفسه ضحية للإختطاف في الجزء الثاني.،ثم يتم إتهامه بالقتل فى الثالث

> يعتبر الجزئي الأول والثاني من أنجح أفلام نيسون على الإطلاق في شباك التذاكر حيث حقق الجزء الأول عام 2009 إيرادات بلغت 226 مليون دولار ،وفى 2012 حقق الثاني 367 مليون دولار على الرغم من أن تكلفة إنتاج الفيلمين معا لم تتخطى حاجز ال 70 مليون دولار.