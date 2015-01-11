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براءة زينة من تهمة "شهادة الزور"

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براءة زينة من تهمة "شهادة الزور" براءة زينة من تهمة "شهادة الزور"

الأحد 11-01-2015 21:41

أعلنت الممثلة المصرية زينة عبر حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" عن الحكم الذي صدر اليوم من محكمة الأسرة وكان لصالحها، في دعوى شهادة الزور التي رفعها أحمد عز ضد شهودها.

وبشّرت زينة جمهورها بقرار المحكمة، الذي قضى بتبرئة الأشخاص الذين شهدوا معها، من تهمة شهادة الزور، إذ كتبت زينة على "إنستغرام":"صباحكوا فل النهاردة الحكم في قضية الشهود اللي اتهمهم أبو الولاد المحترم !!بالشهادة الزور وحكمت المحكمة بالآتي: (براءة الشهود من تهمة الشهادة الزور، ورفض الدعوى، وإلزامه بالمصاريف) الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

يذكر أن محامية عز كانت قد رفعت دعوى شهادة زور ضد شهود زينة، الذين شهدوا معها في المحكمة بقولهم أن الزواج بين زينة وعز قد حصل.

 

 

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