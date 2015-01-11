برلمانية ليبية تنفي وجود أي انقسام بين أعضاء البرلمان حول دعم الجيش

نفت عضو مجلس النواب الليبي، سلطنة مسعود المسماري، وجود أي انقسام بين أعضاء البرلمان حول دعم الجيش الوطني.

وقالت المسماري في تصريح صحفي اليوم، “إن الأخبار التي تبث عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس النواب حول الجيش، لا أساس لها من الصحة، داعية وسائل الإعلام المختلفة لتحري المصداقية في بث أخبارها من المصادر الرسمية”.

وأضافت المسماري “نحن جميعا نعتبر الجيش الليبي خطا أحمر ونعتبر الانتصار الذي يحققه الجيش الوطني في محاربة الإرهاب هو انتصار سياسي للبرلمان.

وأضافت عضو المجلس أنه كلما تحققت الانتصارات كلما زادت فرصة انتقال مجلس النواب إلى مدينة بنغازي.

وتابعت المسماري “نحن حتى في مباحثاتنا مع مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون نعتبر أن الجيش الوطني خارج نطاق أية مساومة لأنه يقوم بمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.