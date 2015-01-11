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«أنصار بيت المقدس» يعلن مسؤوليته عن خطف ضابط الشرطة أيمن الدسوقي

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تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي تطلق على نفسها اسم «ولاية سيناء»، الأحد، مسؤوليتها عن اختطاف ضابط شرطة بشمال سيناء.

وقال بيان منسوب لجماعة «ولاية سيناء»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تمكنت فصيلة من مقاتلي الدولة في صولة سريعة من أسر أحد ضباط الشرطة بحي الوفاق بمدينة رفح». وأعلن بيان الجماعة، اسم الضابط المختطف وهو أيمن الدسوقي».

وكان مجهولون يُرجح انتماؤهم إلى تنظيم أنصار بيت المقدس اختطفوا ضابط شرطة أثناء عودته من عمله بميناء رفح البري.

وقال شهود عيان إن مجهولين أوقفوا سيارة ميكروباص تابعة لمعبر رفح البري بمنطقة الشلاق جنوب رفح، وقاموا باختطاف أحد ضباط الشرطة المرافقين للسيارة تحت تهديد الأسلحة النارية.

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