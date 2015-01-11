محافظ أسوان : 186 ألف مستفيد من مشروع الرعاية الصحية لأصحاب معاش التضامن

أكد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان علي أن تدشين مشروع الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضمانى بنظام الكروت الذكية مشروع قومي لمصر حيث جاءت أسوان فى مقدمة محافظات الجمهورية وبدأ تنفيذه فعلياً على مستوى محافظتى أسوان والأقصر فى المرحلة الأولى من المشروع ليتم تعميمه مرحلياً بجميع محافظات الجمهورية.

وقال إن تدشين هذا المشروع يعد بمثابة بشرى سارة من الرئيس عبد الفتاح السيسى مع بداية عام 2015 للأسر الفقيرة والغير قادرة والمهشمة ليجسد معه العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ويصبح ترجمة حقيقية على أرض الواقع لما جاء فى المادة 13 من الدستور والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وأن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض .”

وأشار إلى أن ذلك يتطلب معه التنسيق الجيد بين الجهات الراعية لهذا البرنامج لتخفيف المعاناة عن المستفيدين ، بالإضافة إلى الحاجة إلى جهود المجتمع المدنى والإعلام لتنظيم حملات مكثفة للتوعية الجادة لهذا البرنامج القومى حتى تصل الخدمة الصحية لمستحقيها من البسطاء فى أسرع وقت ممكن ، وخاصة أن هذا البرنامج سيستفيد منه على مستوى مدن وقرى محافظة أسوان 186,4 ألف مواطن وذلك ضمن 53,7 ألف أسرة فقيرة المستهدفة من أصحاب المعاش الضمانى والعمالة الموسمية لتقدم لهم الخدمة الصحية المجانية من خلال شبكة الربط الألكترونى بجميع الوحدات الصحية و المستشفيات والمراكز العلاجية و عيادات التأمين الصحى جاء ذلك على هامش تدشين وزيرى الصحة والتضامن لمشروع الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضمانى بنظام الكروت الذكية بأسوان .

وأشاد محافظ أسوان بحرص وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي علي المشاركة لإطلاق إشارة بدء تنفيذ المشروع من أسوان ومتابعة منظومة تنفيذه ميدانياً ليؤكد ذلك على حرص الحكومة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن البسيط فى كافة مناحى الحياة