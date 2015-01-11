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علي جمعه : داعش تحصل على السلاح من أمريكا .. وهم “أَضل” من القاعدة

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علي جمعه : داعش تحصل على السلاح من أمريكا .. وهم “أَضل” من القاعدة علي جمعه : داعش تحصل على السلاح من أمريكا .. وهم “أَضل” من القاعدة

 

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن تنظيم “داعش”، يأتى بالسلاح من الولايات المتحدة الأمريكية وهو  ابن من أبناء القاعدة، وابن من أبناء جماعة الإخوان، ويأتون جيلا بعد جيل، كل جيل أضل من الذى سبقه .

وأوضح   فى حواره ببرنامج “والله أعلم”، على فضائية سى بى سى، اليوم  أن تسليح الجيش المصرى يتم من أمريكا من خلال اتفاقات تتم بين رؤساء الجيوش فى البلدين، وكيفية تولى عملية التدريب بالأسلحة تقوم على دول، أما الذى يحدث فى “داعش” فهو لعب بالأمريكان.

وعلى جانب آخر، أشار على جمعة، إلى أن الشرع الإسلامى جعل من كلمة الجماعة تشتمل أمة الإسلام كلها، وأنها من الأسماء الشرعية، موضحًا أن الشرع نهى عن تغيير الأسماء الشرعية لما ينتج عنها من أحكام جديدة مخالفة لما يأتى به الرسول – صلى الله عليه وسلم.

 

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