بالفيديو.. محافظ الإسماعيلية يستقبل بطل في حرب الاستنزاف .. ويطلق اسمه على مدرسة

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة البطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد والذى يعد الجندي الوحيد على مستوى العالم الذي قاتل وهو مصاب بنسبة عجز مائة في المائة والجندي المصري الوحيد الذي تم تكريمه من رؤساء مصر وأطلق عليه العديد من الألقاب منها “البطل الأسطورة” و “الشهيد الحي” و ” بطل معارك الاستنزاف” و”شيخ المحاربين “

ويعد عبد الجواد أحد أبطال معارك الاستنزاف التى بدأت فى الأول من شهر يوليو عام 1967 واستمرت حتى السابع من شهر أغسطس عام 1970 اشترك فى (18) عملية عبور داخل وخلف خطوط القوات الإسرائيلية وتمكن من تدمير (16) دبابة و (11) مدرعة و (2) بلدوزر و (2) عربة جيب وأتوبيسا كل هذا بمفرده كما شارك رفاقه الابطال فى تدمير (6) طائرات إسرائيلية خلال هجومهم على مطار المليز .

وأصيب بصاروخ إسرائيلى ونتج عن إصابته بتر ساقيه اليمنى واليسرى وساعده الأيمن كما فقد عينه اليمنى بالإضافة لجرح كبير غائر بالظهر . بعد تركيب الأطراف الصناعية رفض الرفد من الخدمة العسكرية وقال عبد الجواد : لن ولم أترك الخدمة العسكرية إلا فى حالتين تحرير سيناء من دنس الاحتلال الإسرائيلى أو الشهادة فى سبيل الله والوطن .

وواصل كفاحه وشارك فى معارك أكتوبر 1973 ويعد الجندى المصرى الوحيد الذى نال شرف التكريم من رؤساء جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر ومحمد أنورالسادات ومحمد حسنى مبارك .. وأيضا الجندى الوحيد على المستوى العالمى الذى قاتل وهو مصاب بنسبة عجز 100 % . أطلق على البطل عبد الجواد محمد مسعد سويلم .. بطل معارك الاستنزاف .. والشهيد الحى .. وشيخ المحاربين وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية على أن تكريم رموز وأبطال الوطن الذين قدموا الغالى والنفيس وأرواحهم فداءا لهذا الوطن هو حق آصيل لهم علينا جميعا تقديرا لما قدموه للوطن وعرفانا بالجميل لكل من ساهم فى خدمة الوطن .

وقد قدم البطل الشكر للمحافظ على تكريمه والموافقة على اطلاق اسمه على المدرسة الثانوية بمدينة أبوصوير مسقط رأسه.

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