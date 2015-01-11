شيخ الصيادين بالسويس : نحذر العاملين بالبحر الأحمر من اضطراب الأحوال الجوية

حذر بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس جميع اصحاب مراكب الصياد والعاملين بالبحر الأحمر من تداعيات نوة الفيضة الكبيرة والتى سيكون لها تأثير كبير على الرياح والحركة الملاحية.

وأضاف فى بيان إعلامي أن نواة رأس السنة وأعياد الميلاد قربت على الانتهاء اليوم الأحد وسيبدأ نهاية الأسبوع القادم نوة الفيضة الكبيرة ولمدة 6 أيام ، موضحا أن سبق وحذر الجميع من تداعيات تلك النوة واتجاهها يأتى من الجهة الجنوبية الغربية وهى مصحوبة بتلبد فى السحب والغيوم مع هطول الأمطار بشدة مع انخفاض فى درجات الحرارة وشدة البرودة والرياح.

وأكد على جميع الصيادين بتوخى الحذر والحيطة وذلك بعدم تعرض أحد جوانب مراكبهم للرياح الشديدة التى تهب خلال تلك النوة منعاً لمقابلة خط سير واتجاه مرور الرياح وارتطامها بجسم المركب فتؤدى إلى إنقلاب المركب لا قدر الله وتعرض بحارته للخطر ولكن يتم توجيه مقدمة المراكب ضد اتجاه الرياح ليسهل شق الرياح بواسطة مقدمة المركب مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة منعاً للتعرض لنزلات البرد وننصح بالتوقف عن الصيد أثناء هبوب رياح وعواصف تلك النوة وخاصة مراكب الصيد العاملة بالبحر الأبيض المتوسط لشدة الرياح والعواصف هناك بخلاف ما يحدث بالبحر الأحمر الأهدأ نوعاً ما عن البحر المتوسط .

وتابع :”نطالب بالاهتمام والاستعداد لمواجهة هذه النوة والتعامل معها بحذر شديد وخاصة الفلايك الصغيرة التى ليس لديها القدر على مواجهة مثل تلك النوات .