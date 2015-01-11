أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

شيخ الصيادين بالسويس : نحذر العاملين بالبحر الأحمر من اضطراب الأحوال الجوية

Google+ Print
شيخ الصيادين بالسويس : نحذر العاملين بالبحر الأحمر من اضطراب الأحوال الجوية شيخ الصيادين بالسويس : نحذر العاملين بالبحر الأحمر من اضطراب الأحوال الجوية

مراكب الصيد بميناء الأتكة بالسويس

حذر بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس جميع اصحاب مراكب الصياد والعاملين بالبحر الأحمر من تداعيات نوة الفيضة الكبيرة والتى سيكون لها تأثير كبير على الرياح والحركة الملاحية.

وأضاف فى بيان إعلامي  أن نواة رأس السنة وأعياد الميلاد قربت على الانتهاء اليوم الأحد وسيبدأ نهاية الأسبوع القادم نوة الفيضة الكبيرة ولمدة 6 أيام ، موضحا أن سبق وحذر الجميع من تداعيات تلك النوة واتجاهها يأتى من الجهة الجنوبية الغربية وهى مصحوبة بتلبد فى السحب والغيوم مع هطول الأمطار بشدة مع انخفاض فى درجات الحرارة وشدة البرودة والرياح.

وأكد على جميع الصيادين بتوخى الحذر والحيطة وذلك بعدم تعرض أحد جوانب مراكبهم للرياح الشديدة التى تهب خلال تلك النوة منعاً لمقابلة خط سير واتجاه مرور الرياح وارتطامها بجسم المركب فتؤدى إلى إنقلاب المركب لا قدر الله وتعرض بحارته للخطر ولكن يتم توجيه مقدمة المراكب ضد اتجاه الرياح ليسهل شق الرياح بواسطة مقدمة المركب مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة منعاً للتعرض لنزلات البرد وننصح بالتوقف عن الصيد أثناء هبوب رياح وعواصف تلك النوة وخاصة مراكب الصيد العاملة بالبحر الأبيض المتوسط لشدة الرياح والعواصف هناك بخلاف ما يحدث بالبحر الأحمر الأهدأ نوعاً ما عن البحر المتوسط .

وتابع :”نطالب بالاهتمام والاستعداد لمواجهة هذه النوة والتعامل معها بحذر شديد وخاصة الفلايك الصغيرة التى ليس لديها القدر على مواجهة مثل تلك النوات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا