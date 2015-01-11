لصاحبة البشرة الجافة... تجنبي ما يلي

هناك بعض المكونات التي توجد في منتجات العناية بالبشرة والتي قد تؤدي إلى جفاف البشرة. فإذا كانت بشرتك جافة بطبيعتها فأنت بذلك قد تساهمين في زيادة جفافها وخشونتها لتعاني بعد مرور الوقت من تجاعيد مبكرة في بشرتك لا تدرين ما هو السبب فيها! والسر يكمن في 5 مكونات تزيد من جفاف البشرة.

فما هذه المكونات حتى تبتعد عنها صاحبة البشرة الجافة؟

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1.الرتينوئيدات: على الرغم من أنّ الرتينوئيدات تساعد في علاج مشاكل حب الشباب والتجاعيد إلا أنها قاسية جداً على البشرة الجافة، فإذا كنت من ذوات البشرة الجافة فتجنبي استخدام المستحضرات التي تحتوي على الرتينوئيدات في مكوناتها حتى وإن كنت تعانين من الكثير من الحبوب؛ لأنها ستلحق الضرر ببشرتك أكثر من إفادتها.

*ولقد أشار معظم أطباء الجلد إلى ضرورة قراءة مكونات مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة جيداً قبل شرائها، مع ضرورة استشارة أقرب طبيب جلدية للتعرف على نوعية البشرة وأسماء المكونات التي ينبغي على هذه البشرة الابتعاد عنها.

2.البنزويل بيروكسايد: على الرغم من أنّ هذا المكون يعتبر من علاجات حب الشباب إلا أنه يزيد من تقشير البشرة وزيادة الحكة والاحمرار بها لاسيما وإن كانت بشرتك جافة وحساسة. احذري من وجود هذا المنتج في مستحضرات التجميل الخاصة بك.

3.الكحول: عادة ما تحتوي منتجات التجميل على نوع من الكحول؛ لأنه يساعد المكونات على اختراق البشرة، ولكن يجب أن يكون بنسبة قليلة جداً حتى لا تزيد من جفاف البشرة.

4.حمض الصفصاف: على الرغم من أنّ حمض الصفصاف يعتبر من الأحماض الجيدة في تقشير البشرة إلا أنّ الإفراط في استخدامه قد يزيد من جفاف البشرة. استشيري أحد الأطباء لمعرفة كيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة للبشرة الجافة، أو ابتعدي عنه وابحثي عن منتجات أخرى لطيفة لتقشير البشرة.

5.العطور والمواد الحافظة: إنّ السبب الأساسي لحساسية البشرة هو العطور والمواد الحافظة بها، فهي تعمل على تحسّس الجلد وتحول البشرة إلى جافة متشققة مع مرور الوقت.

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