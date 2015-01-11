مارادونا: جيمس رودريجيز أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية

(إفي): وصف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا الكولومبي جيمس رودريجيز الذي يلعب حاليا بصفوف ريال مدريد بأفضل لاعب في أمريكا الجنوبية في عام 2014.

وجاء ذلك خلال برنامج (دي زوردا) الذي يقوم بتقديمه على قناة (تيليسور) اللاتينية.

كما أشاد بالجهد الذي بذله المدرب الإسباني بيب جوارديولا في قيادته لبايرن ميونيخ قائلا "لقد راق لي ما فعله جوارديولا مع الألمان".

وخصص مارادونا الجزء الأول من برنامجه الذي تم بثه من العاصمة الكوبية هافانا للحديث عن حياة وشباب الزعيم الكوبي فيدل كاسترو مذكرا بالصداقة التي تربطه به، حيث وصف الرئيس الكوبي السابق بـ"الأعظم على مر التاريخ".

ويتواجد مارادونا بكوبا لتسجيل حلقتين من الموسم الثاني من برنامجه الذي قدم الموسم الأول منه خلال مونديال البرازيل 2014.

وكانت زيارة مارادونا الأولى لكوبا في 1987 ومنذ هذا الحين سافر أكثر من مرة للجزيرة حيث يتمتع بصداقة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي اجتمع معه أكثر من مرة أخرها في أبريل 2013.

وكان كاسترو (88 عاما)، الذي تنحى عن السلطة في 2006 نتيجة لاصابته بمرض في المعدة، كتب خطابا لمارادونا في يونيو الماضي أشاد فيه ببرنامج "دي زوردا".