برشلونة بالمصري - إنريكي .. ظالم أم مظلوم؟

جاء لويس إنريكى مدربا لبرشلونة بعد موسم سيء مع الأرجنتيني تاتا مارتينو خرج فيه برشلونة بخفي حنين، جاء اللوتشو محملا بأحلام جماهير البارسا حول العالم ليعيد للفريق هيبته المفقودة بعد رحيل طيب الذكر بيب جوارديولا.

جاء إنريكى بأحلام اللعب المباشر، طلب ترميم خط الدفاع بمدافع من طراز عالمي والآخر شاب مثل ماركينيوس فجلبوا له جيريمي ماثيو وتوماس فيرمالين المصاب، طلب ظهير أيمن كوادرادو بدلا من ألفيش الكسول جلبوا له دوجلاس وفى وسط الملعب اكتفى زوبىزرايتا بإيفان راكيتيتش لتعويض شابي هرنانديز، أما الحسنة الوحيدة كانت جلب لويس سواريز أفضل مهاجم رقم 9 في العالم.

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بدأ موسم البارسا بداية جيده الفريق يفوز بشكل متتالى مع تحسن واضح فى الدفاع وعوده الضغط العالى على حامل الكرة، ولكن مع مشكلة فى وسط الملعب فى ربط الخطوط نتيجة لانخفاض حاد فى مستوى أندريس انيستا وعدم انسجام راكيتيتش فى المنظومة الكتالونية حتى جاءت خسارة برشلونة امام الباريسيين فى حديقة الامراء، خسارة زرعت الشكوك فى نفوس مشجعى البرسا.

تبع تلك الخسارة تعثرات اخرى فى الدورى مثل خسارة الكلاسيكو وخسارة سيلتا فيجو فى الكامب نو وتعثر خيتافى واخرها خسارة ملعب الانويتا ضد سوسيداد فى مباراة لم يكن فيها للبرسا اى لون او طعم او رائحة وكانت سببا فى قيام الثورة فى البيت الكاتالونى .

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مشكلة البرسا هذا العام تظهر جليا في خط وسطه، كلمه السر في الإنجازات الكتالونية أصبح هو نقطه مرضه, نقص لياقة مايسترو التيكى تاكا شابي وعدم قدرته على لعب كم كبير من المباريات، انخفاض مستوى رسام البارسا انيستا، وعدم انسجام راكيتيتش وانشغاله الدائم بتغطية الكسول الفيش .

يأتى انريكى ليزيد هذه المشكلة بعد الاستقرار على ثلاثى ثابت لوسط الملعب ، ثلاثى يحتاج للعب مباريات كثيرة بجانب بعضم البعض ليحدث الانسجام المنشود ويعود شكل وسط الملعب.

أستطيع تفهم المداورة أحيانا في قلب الدفاع ليكون الأربعة مدافعين جاهزين دائما, ولكي لا يعانى البارسا كالعام الماضي عند إصابة جيرارد بيكيه، ولكن ما لا أتفهمه هو كثرة المداورة في خط أهم ما يحتاج إليه فيه هو الاستقرار ، خط وسط البارسا هو رأس مال الفريق إذا تحسن ترى بارسا خيالي، وإذا ساء ترى البارسا فريق عادى يعتمد على فرديات نجومه.

** مشكلة أخرى ظهرت للصحافة في الأيام الأخيرة وهى علاقة إنريكى مع لاعبيه في غرفة الملابس، علاقة يبدو أنها ليست على ما يرام وظهر هذا في الاصطدام الذي حدث بين اللوتشو ومحبوب برشلونة الأول ليونيل ميسى، إنريكى أراد أن يظهر شخصيته القوية عن طريق عقاب اللاعب الذي غاب عن التدريبات دون إذن، ولكن قوة الشخصية لن تكون بالعقاب، فجوارديولا كان قوى الشخصية ولكنه كان متفاهما، ففي أخر مواسم بيب حدث من ميسى نفس الأمر بعد مبارة ريال سوسيداد وتغيب الأرجنتيني عن التدريبات أيضا بدون إذن لغضبه من كونه احتياطيا ولكن بيب سمح للموضوع بالمرور دون لفت نظر الأرجنتيني.

** نأتي لثالث مشكلة وهى مشكلة كل مدرب يأتي لتدريب برشلونة, وهى المقارنه مع بيب, جماهير البرسا يجب أن تعلم أن برسا بيب الفريق الممتع فريق البلاى ستيشن لن يعود مرة أخرى حتى ولو عاد بيب نفسه.

برسا بيب كان فريقا يملك شابي فى شبابه، أندريس إنيستا في عنفوانه ، ميسى في قمة جوعه للبطولات والإنجازات ، بويول وبيكيه المقاتلان , ألفيش النفاثة.

أما الآن البرسا أصبح فريقا عاديا مثله مثل أي فريق في العالم يكسب ويخسر أحيانا بإقناع وأحيانا دون إقناع

** رابعا : المشاكل الإدارية والبيئة المتخبطة التي يعيش فيها النادي ، النادي يعيش في مناخ لا يساعد على النجاح من استقالات وعقوبات كل هذا يؤثر على الفريق وتركيز اللاعبين دون أدنى شك.

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ما الذى يجب على انريكى فعله لينجو بسفينة البرسا؟

- إعادة الهدوء إلى غرفة الملابس والتواصل أكثر مع لاعبيه والاستماع لقادة الفريق لأن فريق بدون غرفة ملابس مستقرة يكون مصيره الفشل ولنا في ريال مدريد مورينيو العبرة.

- إعادة العلاقة مع ميسي وتدليله، إحساس ميسى بالهدوء والراحة كفيل بتحسن شكل الفريق كليا والتأثير على روح زملائه.

- الثبات على هيكل معين للفريق، الفريق دخل مراحل الحسم والمداورة الواسعة ليس لها داعي ، وتثبيت ثلاثي الوسط المتكامل والمتمثل فى ( بوسكيتس ، راكىتيتش ، انيستا ).

- إبعاد الفريق قدر الإمكان عن مشاكل الإدارة، والتقرب اقرب من اللاعبين لجعلهم يشعرون أن اللوتشو في صفهم وليس في صف الإدارة ، عندها سيبذل اللاعبون كل ما عندهم من أجلك.

- مشكلة إنريكى كمدرب انه كثير التفكير، يفكر كثيرا لدرجة انه يمكن أن يبتكر خطة تحقق نجاح وعلى النقيض يمكن أن يفكر في خطة قد تظهره أغبى مدرب في العالم، كما انه لديه مشكلة في الاستمرارية، الأسلوب الذي ينجح يجب أن يطور اكتر بدلا من أن تقف محلك سر.

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فى النهاية عزيزى القارئ اترك لنا رأيك وما يجب فعله, وهل انريكى ظالم ام مظلوم؟

المحتوى مقدم من:

الرابطة الرسمية الجماهيرية لنادي برشلونة

بقلم - أحمد يحيى

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