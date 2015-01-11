وفاة محمد محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الأسبق

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وفاة المغفور له الدكتور المهندس محمد محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الأسبق، عن عمر يناهز الــ 70 عاما، وقد وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وكان رحمه الله قد شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة الشعبة القومية لشبكات الجهد العالى والفائق “سيجريه”، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعضو مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعضو شعبة المواصفات القياسية “IEC”، وعضو مجلس إدارة الشعبة القومية لتوزيع الكهرباء “سيريد”.

وكان المرحوم قد شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية الدولية خلال مسيرة من العطاء أسهمت فى بناء الشبكة الكهربائية المصرية انعكست إيجابا على تطوير الأداء والخدمات فى قطاع الكهرباء.

أ ش أ