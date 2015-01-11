أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وصول 2536 طن معدات للعمل بمشروع قناة السويس

Google+ Print
وصول 2536 طن معدات للعمل بمشروع قناة السويس وصول 2536 طن معدات للعمل بمشروع قناة السويس

أرشيفية

شهد ميناء الأدبية بالسويس، اليوم، نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول البضائع، حيث يستعد الميناء لاستقبال، السفينة “يسر”، وعلى متنها 3854 رأس جمال حية، قادمة من جيبوتى، والسفينة “دولسينا”، وعلى متنها 2536 طن مواسير، ومهيئات لمشروع حفر قناة السويس، قادمة من عمان.

وأضاف بيان صادر من هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية استقبل السفينة “مارين ستارز”، وعلى متنها 49117 طن كلينكر من شرق آسيا، والسفينة “كيم نورما”، وعلى متنها 929 طن كيماويات، قادمة من روتردام، والسفينة “اورينتال روز”، وعلى متنها 1001 طن كيماويات، قادمة من روتردام، كما تغادر الميناء السفينة “يونيتد تامبورا”، وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات، متجهة إلى ميناء سفاجا لاستكمال الشحن، والسفينة “ارك فورواردر”، وعلى متنها 100 شاحنة، متجهة إلى ضبا.

وأكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أنه تم استئناف الرحلات البحرية بين سفاجا ضبا، مساء أمس، بعد اغلاق دام لمدة أربعة أيام، حيث استقبل الميناء السفينة “الحرية”، وعلى متنها 30 شاحنة و 5 راكب، كما غادر الميناء العبارة “مسرة”، وعلى متنها 360 راكب و56 سيارة و16 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 11 راكب و 48 سيارة رسالة تصدير و 63 شاحنة، والعبارة “القاهرة”، وعلى متنها 912 راكب و 40 سيارة و 9 شاحنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا