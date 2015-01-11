وصول 2536 طن معدات للعمل بمشروع قناة السويس

شهد ميناء الأدبية بالسويس، اليوم، نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول البضائع، حيث يستعد الميناء لاستقبال، السفينة “يسر”، وعلى متنها 3854 رأس جمال حية، قادمة من جيبوتى، والسفينة “دولسينا”، وعلى متنها 2536 طن مواسير، ومهيئات لمشروع حفر قناة السويس، قادمة من عمان.

وأضاف بيان صادر من هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية استقبل السفينة “مارين ستارز”، وعلى متنها 49117 طن كلينكر من شرق آسيا، والسفينة “كيم نورما”، وعلى متنها 929 طن كيماويات، قادمة من روتردام، والسفينة “اورينتال روز”، وعلى متنها 1001 طن كيماويات، قادمة من روتردام، كما تغادر الميناء السفينة “يونيتد تامبورا”، وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات، متجهة إلى ميناء سفاجا لاستكمال الشحن، والسفينة “ارك فورواردر”، وعلى متنها 100 شاحنة، متجهة إلى ضبا.

وأكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أنه تم استئناف الرحلات البحرية بين سفاجا ضبا، مساء أمس، بعد اغلاق دام لمدة أربعة أيام، حيث استقبل الميناء السفينة “الحرية”، وعلى متنها 30 شاحنة و 5 راكب، كما غادر الميناء العبارة “مسرة”، وعلى متنها 360 راكب و56 سيارة و16 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 11 راكب و 48 سيارة رسالة تصدير و 63 شاحنة، والعبارة “القاهرة”، وعلى متنها 912 راكب و 40 سيارة و 9 شاحنة.