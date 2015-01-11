محافظة القاهرة تحظر دخول مواد البناء إلى منشأة ناصر وعزبة خير الله لخطورتها

قرر الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة حظر دخول مواد البناء إلى منطقتي منشأة ناصر وعزبة خيرالله وهي من المناطق التي تمثل خطورة داهمة مما يستوجب إعادة النظر بشأنها من الناحية التخطيطية وخضوعها لإعادة التخطيط وذلك منعاً لاستغلال البعض بالقيام بالبناء على الأراضي التي تم إخلاء مبانيها للخطورة الداهمة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة.

وقال المحافظ إنه ليس من المقبول السماح بإقامة أي مباني بهذه المناطق في ذات الوقت الذي يعكف فيه الخبراء والمتخصصون على دراسة ووضع التصورات المثلى للارتقاء بها وتطويرها.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء منشأة ناصر والبساتين ودار السلام بالتنسيق مع الشرطة لعمل الدوريات الثابتة والمتحركة لضبط أي سيارات محملة بمواد البناء (طوب أحمر أسمنت، رمال .. وخلافه) وإحكام الرقابة على مواطني مناطق الدويقة وعزبة خيرالله.

أ ش أ