المفوضية الأوروبية تعلن استعدادها لمساعدة وسط أوروبا في مواجهة الفيضانات

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها على استعداد لمساعدة المانيا والنمسا والتشيك في مواجهة الفيضانات التى تعاني منها.

وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأعتبر العديد في عداد المفقودين إثر فيضانات سببتها أمطار غزيرة في وسط أوروبا حيث اضطرت السلطات إلى إخلاء ألاف المنازل وخصوصاً في المانيا والتشيك والنمسا.

ووجدت السلطات التشيكية نفسها مجبرة على فتح بعض السدود على نهر فالتفا بعد تجمع المياه خلفها خوفا من إنهيارها.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارىء في إقليم بوهيميا غرب البلاد حيث قتل ستة أشخاص واعتبر عدد كبير أخر في عداد المفقودين بحسب ما ذكرت ” بي بي سي”.

وفي حديقة الحيوان في العاصمة براغ الواقعة عند ضفة نهر فالتفا الذي فاضت المياه من مجراه الأحد تم نقل نحو ألف حيوان إلى المرتفعات لتجنيبها الغرق.

وبقي خط المترو في براغ مقفلا جزئيا كما أقفلت خطوط عدة للسكة الحديد وقطعت طرقات السير.

ودعت الحكومة التلاميذ وطلاب معاهد التعليم الثانوي في العاصمة إلى ملازمة منازلهم بسبب اضطراب حركة النقل.

وبحسب بلدية براغ فإن منسوب نهر فلتافا سيبلغ أعلى مستوى له الثلاثاء في العاصمة ومحيطها.