محافظ السويس: نسعى لحل مشكلة تسليم الوحدات لحالات الإيواء بالسويس

عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس صباح اليوم اجتماع مع أعضاء لجنة توزيع المساكن ( الإيواء ) في الجلسة رقم 195 لبحث الحالات التي تقدمت بطلبات للحصول علي وحدات سكنية (إيواء) نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.

وتم في هذه الجلسة التصديق علي عدد من الوحدات السكنية التي في احتياج ماس وفي أوضاع ملحة تستحق الإيواء السريع وذلك بعد ما قدمته لجنة البحوث من أحقية هؤلاء المواطنين لإيوائهم سريعاً، وعلي صعيد آخر تم رفض بعد الطلبات لعدم تطابق الشروط المطلوبة للإيواء مع استقرار حالة مقدم الطلب .

وفي الجلسة ذاتها تم إرجاء بعد الطلبات لإعادة البحث مرة أخري عن أصحاب هذه الطلبات لعدم كفاية أدلة البحث والمعلومات للوقوف علي أحقية أصحاب هذه الطلبات للحصول علي وحدات سكنية ( إيواء ) من عدمه لتبحث مرة أخري في الجلسة القادمة .

وشدد السيد المحافظ سمير عجلان علي أعضاء اللجنة بسرعة إنهاء إجراءات التصديق والتسليم للوحدات التي يستحق أصحابها الإيواء وتسليمها لهم في أقرب وقت تخفيفاً من المعاناة عن كاهل هؤلاء المواطنين.

حضر اجتماع اللجنة المعنية م . محمد مرسي السكرتير العام المساعد والأستاذ سالم زكريا المدير العام المالي والإداري ورؤساء الأحياء ومدير التسكين ومدير الإيواء العاجل ومديرة البحوث بالإضافة إلي باقي أعضاء اللجنة.