هبوط حاد بالبورصة التركية نتيجة الاحتجاجات الشعبية

سجلت بورصة اسطنبول هبوطا حادا بالأسهم على إثر الاحتجاجات ضد الحكومة التركية واستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإصرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تنفيذ مشروع جيزيه بارك في ميدان تقسيم بدلا من تهدئة الأوضاع.

وذكرت اليوم شبكة ” سي.إن.إن تورك”، أن بورصة اسطنبول هبطت بنسبة 10.5% وهو ما يعتبر الهبوط الأكبر منذ عشرة أعوام إضافة إلى هبوط قيمة الليرة التركية مقابل أسعار الدولار واليورو بنسبة 16% لتصل بتعاملاتها المالية صباح اليوم الثلاثاء إلى 79.5 درجة.

وأضافت الشبكة أن سعر الدولار الواحد بلغ 1.885 ليرة واليورو 2.465 وتشير الاحتمالات الواردة إلى استمرار انخفاض أسهم بورصة اسطنبول مع ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل

> الليرة التركية.

لكن من جانب آخر.. ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن بورصة اسطنبول شهدت ارتفاعا صباح اليوم الثلاثاء حيث زاد مؤشر بيست 100 ببورصة اسطنبول، وهو المؤشر

> الرئيسي بها، 1.430.25 نقطة مقارنة بتعاملات جلسة الإغلاق أمس الإثنين فيما ربحت الأسهم 1.86% من حيث القيمة.