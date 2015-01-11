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الاتحاد السكندري يرفض طلب رامي عادل بالرحيل

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الاتحاد السكندري يرفض طلب رامي عادل بالرحيل الاتحاد السكندري يرفض طلب رامي عادل بالرحيل

يرفض الاتحاد السكندري طلب رامي عادل مدافع الفريق بالرحيل عن نادي زعيم الثغر في فترة الانتقالات الجارية.

المقاولون العرب تقدم بعرض لضم اللاعب السابق بالنادي الأهلي، وهو يرغب في الحياة بالقاهرة بحسب ما أكده مصدر قريب منه لـFilGoal.com.

وعقب هشام حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد في تصريحات لـFilGoal.com "اجتمعنا مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ورفض الطلب".

وتابع "لا يوجد مساحة لدينا تسمح برحيل لاعب، خاصة وأن لرامي عادل قيمة كبيرة في الفريق".

وأردف "أغلقنا الباب أمام رحيل رامي عادل".

وينتهي عقد رامي عادل مع الاتحاد السكندري في نهاية الموسم الجاري.

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