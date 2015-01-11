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سموحة: أسلوب لافاني الإحترافي سبب رحيله

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سموحة: أسلوب لافاني الإحترافي سبب رحيله سموحة: أسلوب لافاني الإحترافي سبب رحيله

عامر رئيس نادي سموحة أن تعامل المدرب الفرنسي دينيس لافاني الإحترافي في التدريبات هو سبب رحيله عن تدريب الفريق.

وأعلن سموحة تعاقده مع حلمي طولان كمدير فني للفريق خلفا لدينيس لافاني الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

وأوضح رئيس سموحة " لافاني كان يتعامل بشدة في التدريبات وبطريقة احترافيه زائدة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية " المدرب الأجنبي له أسلوب محدد لأبيض لأسود، إنما اللاعب المصري يعجبه الأسلوب الرمادي".

وأكمل " المدرب المصري يعرف كيفية التعامل مع اللاعبين في التدريبات، وهو ما لا يعرفه المدرب الأجنبي".

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