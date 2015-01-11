حكاية حسين السيد - فضل الأهلي على الزمالك بسبب والدته.. وتجاهلوا نصيحة مدربه

عودة غريبة من مصر للمقاصة إلى الأهلي بعد عامين من الرحيل، وبداية غير مبشرة .. قبل أن ينفجر حسين السيد ويعيد للجبهة اليسرى للفريق الأحمر هيبتها بعد سيد معوض وجيلبرتو.

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كانت عودة الظهير الملقب بمارسيلو - تيمنا بنجم ريال مدريد البرازيلي - غريبة ليس لأنه لم يكن متألقا مع المقاصة، ولكن لأن الأهلي دخل في مزايدة مع الزمالك لضمه رغم أنه رحل في 2012 ضمن صفقة انتقال أوسو كونان إلى الفريق الأحمر.

واستغنى الأهلي وقتها عن حسين السيد وهشام محمد مع دفع 200 ألف جنيه للمقاصة، مقابل ضم المهاجم الإيفواري الذي لم يظهر ورحل سريعا.

حسين السيد صاحب الـ23 عاما من ناشئي الأهلي في الأساس، ودخل النادي الأحمر لأول مرة في 2003 حين كان يبلغ من العمر 12 عاما.

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ويقول علي ماهر مدرب الأهلي لـFilGoal.com: "كنت مدربا لفريق الشباب الذي كان يضم حسين السيد، وأعجبت بموهبته فور الإشراف على تدريبه ونقلت ذلك إلى الجهاز الفني للفريق الأول".

وتابع "وعلى هذا الأساس تم تصعيده إلى الفريق الأول، وحصل على فرصة اللعب مع البرتغالي مانويل جوزيه".

ولعب حسين السيد مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول للأهلي كانت أمام إنبي موسم 2010-2011 كبديل، وفاز الفريق الأحمر 2-1.

ولكن مسيرة الظهير الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما وقتها تعرضت لانتكاسة بإصابة طويلة، ولم يظهر بعدها إلا ضمن صفقة ضم أوسو كونان من المقاصة في صيف 2012.

وعن ذلك يقول علي ماهر: "حذرت الإدارة من رحيله عندما قررت ضم أوسو كونان من المقاصة، لأنني كنت واثقا من أن حسين السيد لاعب متميز ويمتلك مستقبلا باهرا".

وأضاف "في النهاية، اضطررنا لضمه بمقابل مادي كبير، وهو ما كنت أخشاه من البداية".

لعب حسين السيد 24 مباراة مع المقاصة في الدوري، وسجل هدفين.

الأبرز كان في شباك الأهلي من تسديدة صاروخية في مباراة انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-1.

الأهلي اختيار الأم

يكشف حسين السيد عن أن الزمالك حاول ضمه قبل بداية الموسم، وجمعته جلسة بأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة البيت الأبيض.

ويقول حسين السيد في مداخلة هاتفية سابقة بقناة "النهار": "حاول الأهلي والزمالك ضمي قبل بداية الموسم، واجتمعت بعلاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة في الأهلي .. ومن الزمالك جلست مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة".

وأضاف "أسرتي كان لها دورا في انتقالي للأهلي، رغم أن والدي مشجع للزمالك .. ولكن والدتي متعصبة للأهلي".

وانضم حسين السيد لمنتخب مصر في يونيو 2014 لأول مرة بعد الأداء المميز مع المقاصة، ولعب في التعادل مع جامايكا وديا 2-2.

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بداية باهتة

لم تكن بداية حسين السيد موفقة مع الأهلي هذا الموسم، فقد جلس على مقاعد البدلاء في أول 3 مباريات في الدوري.

ثم شارك في تعادل محبط مع الأسيوطي سبورت سلبيا.. لتبدأ التقارير الصحفية في ربطه بالرحيل من جديد عن الأهلي في يناير.

ويوضح علي ماهر "حسين السيد كان يعتقد أنه يضمن مكانه الأساسي في الأهلي، ولذلك غاب عنه التركيز فور انضمامه إلينا".

وتابع "ولكننا عقدنا معه جلسة، وأخبرناه بكل صراحة أن المشاركة لن تأت إلا بالجدية في التدريبات".

بعد هذه الجلسة، تألق حسين السيد مع الأهلي أمام النصر وصنع هدفا ليحافظ على موقعه الأساسي مع الفريق .. ثم واصل الأداء اللافت للنظر أمام فريقه السابق المقاصة وسجل هدفا في مرمى الجونة وتألق أمام المصري.

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المستقبل

يثق علي ماهر في أن حسين السيد لن يكون لاعبا عاديا في مستقبل الأهلي، لأنه يمتلك أكثر مما لدى غيره.

ويوضح علي ماهر "حسين السيد ليس ظهيرا عاديا، فهو يجيد لعب دور الجناح وقادر على الاختراق من الأجناب والتسديد من على بعد".

وأتم "ضمه يؤكد أن الأهلي يسير على الطريق الصحيح في صناعة فريق يستمر لسنوات طويلة".

هدف حسين السيد مع المقاصة في الانتاج الحربي: