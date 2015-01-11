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الأهلي يتفاوض مع البدري لترك مسعد عوض على الأقل

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الأهلي يتفاوض مع البدري لترك مسعد عوض على الأقل الأهلي يتفاوض مع البدري لترك مسعد عوض على الأقل

(الجونة) أحمد الخولي - يحاول الأهلي أن يجعل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي يترك حارسه الأساسي مسعد عوض في ظل معاناة النادي الأحمر في هذا المركز.

وأصيب شريف إكرامي حارس الأهلي الأساسي وبديله أحمد عادل عبد المنعم، فلجأ خوان جاريدو المدير الفني للحارس الثالث.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيترك لاعبيه محمود "تريزيجيه"، رمضان صبحي، كريم بامبو، محمد هاني .. وتجرى مفاوضات مع البدري لترك مسعد عوض.

ويعاني الأهلي من غيابات أمام طهطا نتيجة لإيقاف حسام غالي، رمضان صبحي وسعد سمير الذي تعرض لإصابة.

ويلعب الأهلي مع طهطا في دور الـ32 من كأس يوم الخميس المقبل، في حين يخوض منتخب مصر الأوليمبي مواجهة مع غانا وديا.

وينضم لاعبو الأهلي للمنتخب الأوليمبي عقب العودة من الجونة بعد التعادل مع المصري 1-1.

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