الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة 17 من الدوري المصري

انتهت مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري بعد إقامة تسع مباريات، ويرصد FilGoal.com الأفضل والأسوأ والأطرف في الجولة.

الزمالك يحلق بالصدارة بفوز صعب على المعلم، دربي الإسكندرية ينتهي بالتعادل، والأهلي والمصري.. بدون فائز رغم الإثارة في لقاء مؤجل من الجولة الـ14.

في الجولة الـ17 هزت الشباك 19 مرة في تسع مباريات، سجل 11 هدفا بالقدم اليمنى، و 6 أهداف باليسرى، ورأسيتين.

وشهدت الجولة مباراة هي الأعلى هذا الموسم في معدل الإنذارات بين الإسماعيلي والداخلية برصيد 11 بطاقة صفراء، 3 للدراويش و8 بطاقات للداخلية.

أفضل هدف

في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي جمعت بين الإسماعيلي والداخلية، انطلق أحمد تمساح من الجبهة اليسرى، ليمرر للمنطلق من الخلف محمد الفيومي.

محمد الفيومي نجم وسط الفريق استلم الكرة ثم تقدم بالكرة عدة خطوات ليطلق صاروخية في أعلى شباك مرمى عصام الحضري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الفيومي الأول قبل أن يتعادل جون أنطوي للدراويش قي الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

أفضل لاعب

أحمد عيد يقدم أداء مميزا مع الزمالك هذا الموسم، وخصوصا في الثلاث مباريات الأخيرة.

نجم وسط الأبيض هو رجل مباراة الزمالك وبتروجيت في الجولة السابقة، عيد يواصل التألق ويحصد لقب أفضل لاعب للأسبوع الثاني على التوالي.

اللاعب صاحب 35 عاما كان له البصمة في هدف الزمالك الوحيد أمام المقاولون العرب.

عيد ارسل عرضية رائعة اخترقت دفاع ذئاب الجبل ووصلت للحاوي أيمن حفني الذي أضفى عليها اللمسة المهارية وسددها في المقص الأيمن لمرمى أبو السعود.

وصنع العديد من الفرص وكان أبرزها التي صنعها لخالد قمر لكن الأخير فشل في تكليل مجهوده بهدف.

أفضل إنقاذ

الساعة تشير للدقيقة 51 من مباراة الزمالك والمقاولون، تمريرة متبادلة بين عمر جمال وأحمد علي الظهير الأيمن للمقاولون.

أحمد علي أرسل عرضية رائعة ، الشناوي يخرج من مرماه ويضع يده في الكرة لترتد للغاني بابا أركو الذي سدد في المرمى الخالي.

لكن أحمد دويدار أخرج الكرة من على خط المرمى لركنية ويبقي شباك الأبيض نظيفة.

وانتهت المباراة 1-0 لصالح الزمالك سجل أيمن حفني 24 بيسراه في أعلى الشباك.

أفضل صدة

ظهرت لقطة الأفضل في مباراة الزمالك والمقاولون، وعلى الرغم من هزيمة ذئاب الجبل إلا أن محمود أبو السعود منع شباكه من العديد من الفرص كانت تلك هي الأفضل.

الدقيقة 7 ركلة حرة للزمالك، نفذها خالد قمر مباشرة على المرمى رائعة، لكن أبو السعود بمقولة المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني "ارتدى قفاز الإجادة" في تلك اللقطة وأخرج الكرة بشكل أروع من التسديدة.

أسوأ حارس

محمد صبحي حارس مرمى سموحة كانت له بصمة في الثلاث أهداف التي منيت مرماه بها.

الهدف الأول لم يخرج صبحي من مرماه لإخراج الكرة، وعندما سددها اللاعب إمانويل برأسه كانت في متناوله.

وفي الدقيقة 53 "كلاكيت تاني مرة" نفس الخطأ من الحارس، وفي الدقيقة 68 طارق سالم مهاجم الرجاء أرسل عرضية بطيئة لكن تمركز الحارس الخاطيء أدى إلى فشله في إخراج الكرة بشكل صحيح، ليجدها إسلام فؤاد أمامه ويضعها بسهولة في المرمى الخالي.

وانتهت المباراة بفوز الرجاء على سموحة بنتيجة 3-1، ليرتفع رصيد الرجاء لـ16 نقطة في المركز السابع عشر.

فريق الأسبوع

بعد منافسة شرسة بين الزمالك ومصر للمقاصة، انتصر مصر للمقاصة في تلك الجولة.

انتهت مباراة اتحاد الشرطة ومصر للمقاصة بفوز الضيوف بهدفين رائعين، قدم المقاصة مباراة رائعة دفاعيا وهجوميا.

سجل وائل فراج الهدف الأول من خلال قتال على الكرة حتى سنحت له فرصة التسديد ليسكنها الشباك، وعزز أحمد الشيخ بالهدف الثاني بهدف رائع، بعد أن راوغ الحارس ووضعها بقدمه اليمنى في المرمى الخالي.

ويحتل المقاصة المركز السادس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

أغرب فرصة

عرفة السيد مهاجم طلائع الجيش نجح في الحصول على ركلة جزاء بعد أن لمس محمود رمضان مدافع الأسيوطي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

عرفة نفذ الركلة برعونة في منتصف المرمى، تصدى لها الحارس محمد فوزي بسهولة.

وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح طلائع الجيش.

أطرف لقطة

بعد تسجيل جون أنطوي هدف التعادل للإسماعيلي في مرمى الداخلية، أنقض الحارس على اللاعب وعانقه في لقطة غريبة لم يفهمها أحد حتى الآن..