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العثور على الممثلة الهندية “جيا خان” مشنوقة داخل شقتها بمومباى

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العثور على الممثلة الهندية “جيا خان” مشنوقة داخل شقتها بمومباى العثور على الممثلة الهندية “جيا خان” مشنوقة داخل شقتها بمومباى

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على الممثلة الهندية جيا خان ميتة داخل شقتها فى مومباى.

وقال أحد رجال الشرطة فى غرفة تحكم شرطة مومباى، إنه تم العثور على الممثلة (25 عاما) مشنوقة فى شقتها نحو منتصف الليل. وتقوم الشرطة باستجواب خادمتها وجيرانها وتشتبه فى أن تكون قد انتحرت.

وكان أول ظهور للممثلة بريطانية المولد عام 2007 أمام الممثل الهندى الشهير أميتاب باتشان فى فيلم “نيشابد”، وآخر أدوار جينا كان فى الفيلم الكوميدى “هاوس فول” عام 2011.

واستنكر  أميتاب باتشان على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى ما  حدث  ”لجيا خان” .

د ب  أ

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