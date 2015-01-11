عصام حجي: الجهل أكبر عدو لمصر.. والحرب عليه أشرس من الإرهاب

قال عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق، إن الجهل هو أكبر عدو لمصر، والحرب عليه أشرس من الحرب على الإرهاب.

وأضاف حجي خلال لقائه على فضائية «سي بي سي اكسترا» أمس السبت، أن مصر لن تتقدم للأمام دون القضاء على الجهل، متابعًا: «المصريون ينفقون على الزواج أكثر مما ينفقون على التعليم؛ ما ينتج مجتمع جاهل غير قادر على مواكبة العصر والتقدم للصفوف الأمامية “.

وأوضح أن محاربة الجهل لن تتم سوى بتغيير المفاهيم الاجتماعية المنغلقة، مشيرًا إلى أن هذا لا يعتبر تشبه بالغرب ولكنه تشبه فيما وصفه بـ«الآدمية»؛ في محاولة لخلق مجتمع مدرك كيفية خلق دولة ديمقراطية يؤدي فيها واجباته ويأخذ حقوقه كاملة.