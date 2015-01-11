منع توزيع صحف ومجلات فرنسية بالمغرب أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول

منعت السلطات المغربية، خلال اليومين الماضيين، توزيع عدد من الصحف والمجلات الفرنسية، أعادت نشر مواد مسيئة للنبي محمد، نشرتها في وقت سابق، صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الإعلام، والناطق باسم الحكومة المغربية: «رفضنا الترخيص بتوزيع عدد من المطبوعات الأجنبية، التي أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم طبقا لمقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر المغرب».

ورفض الوزير المغربي التصريح بأسماء الصحف والمجلات، أو عددها، وقال إنه «لا يمكن إعطاء أية معلومات من هذا القبيل، حتى لا يعتبر الأمر تحريضا على هذه المطبوعات».