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العريان: لابد من اتحاد السعودية وتركيا لإنقاذ العرب والمسلمين

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العريان: لابد من اتحاد السعودية وتركيا لإنقاذ العرب والمسلمين العريان: لابد من اتحاد السعودية وتركيا لإنقاذ العرب والمسلمين

عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة

قال الدكتور عصام العريان ، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه  فى ظل التحوﻻت الهامة التى يشهدها العالم العربى ، ومع بروز اﻷخطار التى تهدد العرب والمسلمين فى العالم كله؛ يجب أن تتحد الدول العربية  وخاصة تركيا والسعودية ، لإنقاذ ما يمكن من الأزمات التي يواجهها الوطن العربي.

وأكد العريان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”  قائلًا : “ أوكد مرة ليست أخيرة أهمية أن يكون هناك تعاون جاد ومخلص بين والسعودية وتركيا ،يمكن بعد ذلك أن يتسع ﻵخرين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه” .

وأضاف أن مصر اﻷزهر  ستظل حامية اللغة العربية وحاضنة المذهب السنى بوسطيته واعتداله حصنًا للعرب والمسلمين، كما علمنا التاريخ عندما انهارت الجبهة الشرقية تحت سنابك خيل التتار والفرنجة – على حد قوله .

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