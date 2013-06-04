العريان: لابد من اتحاد السعودية وتركيا لإنقاذ العرب والمسلمين

قال الدكتور عصام العريان ، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه فى ظل التحوﻻت الهامة التى يشهدها العالم العربى ، ومع بروز اﻷخطار التى تهدد العرب والمسلمين فى العالم كله؛ يجب أن تتحد الدول العربية وخاصة تركيا والسعودية ، لإنقاذ ما يمكن من الأزمات التي يواجهها الوطن العربي.

وأكد العريان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلًا : “ أوكد مرة ليست أخيرة أهمية أن يكون هناك تعاون جاد ومخلص بين مصر والسعودية وتركيا ،يمكن بعد ذلك أن يتسع ﻵخرين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه” .

وأضاف أن مصر اﻷزهر ستظل حامية اللغة العربية وحاضنة المذهب السنى بوسطيته واعتداله حصنًا للعرب والمسلمين، كما علمنا التاريخ عندما انهارت الجبهة الشرقية تحت سنابك خيل التتار والفرنجة – على حد قوله .