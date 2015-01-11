أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الاستثمار: يمكن إلغاء الوزارة بعد عامين.. ويحق لي الاعتراض على قرارات وزير الداخلية

Google+ Print
وزير الاستثمار: يمكن إلغاء الوزارة بعد عامين.. ويحق لي الاعتراض على قرارات وزير الداخلية وزير الاستثمار: يمكن إلغاء الوزارة بعد عامين.. ويحق لي الاعتراض على قرارات وزير الداخلية

أشرف سالمان وزير الاستثمار

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وجود الوزارة مهم خلال الفترة الحالية لقدرتها على الإدارة، متابعا: «أتوقع الوصول لبيئة استثمارية قوية خلال سنتين وبعدها يمكن إلغاء الوزارة».

وأوضح سالمان خلال لقائه على فضائية ” القاهرة والناس”  أمس السبت، أن وجود الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار في آن واحد يرسل رسالة اهتمام الدولة والرئاسة بالاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب له.

وبسؤاله عن إمكانية الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية، أجاب: «نعم.. في حالة وضع إجراءات أمنية مشددة تعيق عملية الاستثمار»، حسب قوله.

وتابع: «لكن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، متفهم بشكل كبير أن الاستثمار هو حل الحالة الأمنية، وهو ما يزيد من سهولة الوصول لحل وسط، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية عند وجود مستثمرين جدد من دول لدينا علاقات غير مستقرة معها».

في سياق آخر، أكد وزير الاستثمار على عرض مسودة قانون تقسيم الدوائر الجديد على 60 جهة مختلفة منها وزارات وجهات اقتصادية، مشيرا إلى عمل الوزارة على تذليل معوقات الاستثمار المتراكمة منذ 40 عاما.

واستطرد: «نحن نصاحب المستثمر منذ دخوله وحتى انتهائه من الإجراءات الخاصة بمشروعه، ومن الممكن أن يتم بعض التعديلات على قانون الاستثمار عقب المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس المقبل، إذا احجتنا لذلك».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية