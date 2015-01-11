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مصر تدين الهجوم الانتحاري في لبنان

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مصر تدين الهجوم الانتحاري في لبنان مصر تدين الهجوم الانتحاري في لبنان

أعرب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن إدانة حادث التفجير “الإرهابي” الذي وقع مساء اليوم في أحد المقاهي بمنطقة جبل محسن بشمال لبنان.

وقال عبد العاطي إن مصر تدين الحادث بأشد العبارات، ونقل تعازي مصر ومواساتها للبنان حكومة وشعباً ولأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا التفجير الذي وصفه بـ”الآثم”، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث “وقوف مصر إلي جانب لبنان الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب الأسود الذي يستهدف الأبرياء وتقويض الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم”.

الألمانية

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