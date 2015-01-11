«الرياض» تكشف زيف التقارير المشبوهة عن وضع السجينات

فند عدد من الموقوفات أمنيا بداخل سجون المباحث العامة بالحاير, المزاعم التي يروج لها البعض حول وضع الموقوفات داخل السجن وحالتهن الصحية وما يقدم لهن من خدمات وما يروج له عن وجود قصور في التعامل وتوفير احتياجتهن.

موقوفات يروين قصصهن

وكشفت الموقوفة "بهية الرشودي" ل"الرياض" التي زارت قسم النساء بسجن المباحث العامة بالحاير الذي يبلغ عدد الموقوفات أمنيا فيه 11 موقوفة غالبيتهن من السعوديات, طبيعة التعامل والخدمات الراقية المقدمة لهن إلى جانب خصوصية التعامل معهن داخل السجن, مؤكدة أنهن يعاملن بشكل أكثر من رائع حسب قولها وعلى ما تم الوقوف عليه.

ونفت "بهية الرشودي" الموقوفة منذ أكثر من ستة أشهر والتي كانت بحالة صحية جيدة لدى زيارتنا المفاجئة لها ضمن وفد نسائي يضم عددا من الشوريات والأكاديميات في ثلاث جامعات بالمملكة ما يشاع من تعرضهن للتعذيب أو ما شابه مما يتم تداوله, مؤكدة أن التعامل أكثر من الرائع من قبل المسؤولات عن قسم النساء.

كما تناولت "بهية الرشودي" في حديثها الذي جاء برغبة وموافقة منها دون أي ضغوط بعد أن تم أخذ الإذن منها من قبل الاختصاصيات بداخل السجن, ظروف القبض عليها وعلى ابنها الشاب والتهم الموجهة لهما والتي من ضمنها التحريض وطباعة وتوزيع البروشورات التحريضية.

الموقوفة بهية الرشودي ل «الرياض»: التعامل الأمني معنا أكثر من رائع

حقوق محفوظة

كما التقت "الرياض" بأربع موقوفات أمنيا داخل سجون المباحث العامة, حيث أكدت موقوفتان أخريان من الجنسية الأفريقية ما ذكرته الأولى, وأشرن إلى أنهن يتمتعن بكافة حقوقهن داخل السجن, رغم تورطهن في عدد من القضايا الأمنية, كما أوضحن في حديثهن إلى أنهن مازلن في طور المحاكمة لحين صدور حكم قضائي عليهن

كما طلب الوفد مقابلة الموقوفة أمينة الراشد التي رفضت الالتقاء به, فرفضت المسؤولات عن قسم النساء في المباحث أن يتم الضغط عليها ووجوب احترام حقها في رفض المقابلة.

إلى ذلك التقت "الرياض" ب "مي الطلق" الموقوفة منذ 9 أشهر, التي ادعت حرمانها من رؤية أبنائها, وتعرضها لنزيف منذ شهرين وهو ما فندته الحقائق والمعلومات التي اطلعت عليها "الرياض" والوفد الزائر بكل شفافية ووضوح من واقع ملفها بالمستشفى وسجلات الزيارة, حيث أثبت القائمون عدم صحة ما تدعيه.

كما اطلع الوفد على اثباتات تظهر حقيقة رؤيتها لأبنائها بشكل أسبوعي بخلاف ما ذكرت, وفي جانب وضعها الصحي الذي تبين أنها هي من ترفض تلقي العلاج ومقابلة الأطباء.

11 موقوفة بداخل سجن الحاير.. ومي الطلق تفتري.. وتصمت عند مواجهتها بالحقائق

حقائق داحضة

هذا وكشفت المعلومات التي اطلع عليها الوفد أن "مي الطلق" سبق توقيفها وفي المرة الثانية تم القبض عليها في منطقة حدودية بصحبة ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية لحظة شروعها بالتسلل معهم مع أطفالها, وكان أصغرهم عمره 4 سنوات, وقد هربت من أسرتها خلال تجمع عائلي بهدف الانضمام لما يسمى تنظيم القاعدة باليمن.

واحتوى التوقيف الخاص بهن على غرفة سجاد, وثلاث مراتب وبطانية ومخدات, إلى جانب شاشة تلفزيون تعرض بها قنوات متعددة, إلى جانب صواني من العصيرات والألبان المختلفة والمشروبات الغازية وعدد من الوجبات.

كما تحتوي غرفة الايقاف على دورة مياه خاصة بباب عازل ومروشين, ومخصص لكل نزيلة فرشاة أسنان ومعجون وصابون ومنشفة خاصة, إلى جانب السماح لهن بجلب كافة الألبسة اللاتي يحتجنها.

هذا وقد كان توقيف النساء عبارة عن قسم خاص يشرف عليه بالكامل كادر نسائي متخصص, مطلي باللون الوردي دلالة على أنوثة المكان.

مدينة أخرى

سجن المباحث العامة بالحاير متكامل بالخدمات المختلفة من مستشفى مركزي وبيت عائلي وفصول دراسية ومكتبات وغرف مخصصة للخلوة الشرعية, وقد وقفت "الرياض" عليها جميعها خلال زيارة امتدت لأكثر من 13 ساعة من الساعة ال10 صباحا وحتى ال11 مساء.

مكاتب حقوقية وخدمية بممر واحد

كما تم زيارة مكاتب الجهات الحقوقية والخدمية وتوفيرها للموقوفين والموقوفات وإمكانية إجراء خدماتهم الحكومية في ممر واحد وفي وقت قياسي والمكاتب هي (هيئة حقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، فرع الرقابة على السجون, الأحوال المدنية, البنك الأهلي التجاري, الجوازات, كاتب العدل, ووزارة العدل, والضمان الاجتماعي, ووزارة الشؤون الاجتماعية) والتي تباشر أعمالها من داخل السجن.

مستشفى مركزي

كما تم الوقوف على مكاتب التحقيق وغرف الايقاف الانفرادي, وغرف الايقاف الجماعي, وغرف الزيارات العائلية, لفترات قصيرة التي تم أمر بها الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - بأن يزال الزجاج الفاصل بين الموقوف وأسرته وأن يكون اللقاء مباشرة بدل من استخدام الهاتف كما هو معمول في جميع سجون العالم, وذلك بهدف إنساني من سموه رحمه الله, إلى جانب زيارة المستشفى المركزي التابع للمباحث العامة والمتخصص في شتى المجالات ومجهز بأكفأ الأطباء على مدار الساعة, علما بأن الداخلية حرصت على إنهاء علاج المريض كالأسنان من زراعة وتركيبات وحشوات في جلسة واحدة وتم توفير الأجهزة المصنعة للحشوات والزراعة لتتم في ذات الوقت, وتوفير جهاز بصمة يغني المريض من حمل الأوراق أو الوصفات حيث أن بصمة أصبعه كفيلة بإظهار ملفه كامل في سابقة لمستشفيات وزارة الصحة

وتم زيارة البيت العائلي الذي يعمل على خدمته نساء سعوديات بنظام فندقي متكامل, وتخصيص بطاقات ممغنطة لكل غرفة حسب المعمول به في الفنادق.

البيت العائلي بنظام فندقي ومستشفى متكامل داخل السجن

إنسانية الأمير الراحل نايف تأمر بإزالة الحاجز الزجاجي بين الموقوف وأسرته.. على خلاف سجون العالم

الوفد النسائي

يطلع على حقائق وضع الموقوفة

«مي الطلق» والخدمات الموفرة لها

وحدات خمس نجوم

يتمكن الموقوف أو الموقوفة من دعوة ذويهم من أقارب ووالدين وزوج للمكوث بداخل تلك الوحدات لمدة 72 ساعة كحد أقصى, ومنذ افتتاحه قبل ثمانية أشهر استفاد منه أكثر من 51 موقوفا وموقوفة من المثاليين والمثاليات, إلى جانب توفير حديقة وصالة ألعاب لأبناء الموقوفين والموقوفات داخل البيت العائلي, مع إعطاء الحرية لهم باختيار قائمة الأطعمة التي يرغبون بها.

موقوفون يتحدثون

وقد تم التجول بداخل توقيف الرجال المطلوبين أمنيا التي كانت باللون الأزرق ومفروشة بالسجاد وتحتوي على نفس ما تحويه أجنحة الموقوفات, والتقت "الرياض" بثلاثة موقوفين في الجناح المثالي ممن تم الحكم عليهم, بادر أحدهم قائلا بأن خير الخطائين التوابون, وهو قد أخطأ وتاب ويحمد الله أن الاجهزة الامنية تلقفته ودلته على الطريق الصحيح بعد أن كاد يحرق روحه بالتنظيمات الإرهابية, واعتقد أنه يجب الالتفات بجدية من قبل الأسرة أولا ناحية وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة خاصة للمراهقين والمراهقات حيث إنها المدخل الأقوى للقاعدة لغزو الشباب فكريا, وتمنى إتاحة شاشات عرض في مدارس التعليم العام لنقل تجارب المغرر بهم للتوعية

واتفق معه احد الموقوفين وقال: يجب على الشباب ألا يغرر بهم دعاة الفتن كما غرروا بنا وأن يجعلوا هيئة كبار العلماء مرجعهم في كل ما يخص أمور دينهم ودنياهم وألا يلتفتوا إلى الأصوات الناعقة التي تريد بهم وبأمن الوطن الهلاك.

دلائل وحقائق

هذا وعند وصولنا إلى سجن المباحث العامة بالحاير تم إطلاعنا على عرض مرئي يفصل آلية العمل في سجون المباحث العامة والخدمات التي تقدم للموقوفين، والاستماع إلى الإحصائيات بعدد الموقوفين والموقوفات وعدد الزيارات العامة والخاصة، وكذلك عدد الاتصالات الهاتفية ما بين الموقوفين وذويهم إلى جانب عقد لقاء اتسم بالشفافية مع القائمين على السجن, أكدوا فيه أن مهمة اقتلاع جذور الارهاب هي مسؤولية مشتركة لا تتحملها وزارة الداخلية بمفردها, منوهين بأهمية دور مديري ومديرات الجامعات السعودية بأهمية الابلاغ عن الأكاديميين والأكاديميات المشكوك بحملهم لفكر تكفيري أو ذي تيار حزبي.

رعاية لاحقة

وأكدوا في اجابة على سؤال ل"الرياض" أن الداخلية تتابع حالة الأطفال النفسية وتخضعهم لجلسات طبية لتخليصهم من رواسب محاولة تهريبهم عبر الحدود كما حصل مع امينة الراشد وأطفالها, حيث تم اخضاع الاطفال لجلسات مع اخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وكانت السلطات الأمنية قبضت على مي الطلق وأمينة الراشد و6 أطفال العام الماضي، وذلك خلال محاولة تسللهم من الأراضي السعودية، في طريقهم إلى مناطق القتال باليمن، كما جرى القبض على ثلاثة حاولوا مساعدتهم ونقلهم إلى هناك، حيث وفرت الأجهزة الأمنية طائرة خاصة تنقل ذوي الموقوفتين، وكذلك عدد من علماء الدين، من القصيم إلى جازان، وجرى تسليم الأطفال إلى ذويهم، فيما تم نقل الموقوفتين الطلق والراشد إلى الرياض، وذلك لاستكمال محاكمتهما في قضايا سابقة، فيما يجري إعداد لائحة دعوى حول هروبهما إلى اليمن والدوافع التي أدت إلى ذلك.