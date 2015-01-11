كلية الملك فهد تنهي بتميز «التشكيلات القتالية والرماية»

أنهت كلية الملك فهد الأمنية بنجاح تنفيذ مشروع متقدم في التعايش الفردي والتشكيلات القتالية والرماية التعويديه استمر أسبوعين بميدان حرس الحدود شرق الرياض .

وأبان مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي في تصريح له بهذه المناسبة إن التدريب والتعليم في الكلية خطى خطوات متقدمة كماً ونوعاً وجاء من بينها هذا التدريب محاكيا فرضيات وسيناريوهات لواقع العمليات الأمنية التكتيكية لتحقق الكلية بتوفيق الله مراكز متقدمة في منافسة الكليات الأمنية المتميزة على مستوى العالم بتوجيهات كريمة ومتابعة دائمة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله.

وقد جاء تنفيذ المشروع بمشاركة جميع طلاب الكلية وإشراف كوادر أمنية مؤهلة في التدريب العسكري من ضباط وأفراد الكلية محققا إكساب ضابط أمن المستقبل مهارات التكيف مع الظروف البيئية المحيطة والمهارات التكتيكية الميدانية والتشكيلات القتالية في الأماكن المختلفة وقد مكنهم المشروع من التعرف على كيفية تنفيذ وإنشاء الخنادق الجماعية والفردية وكيفية إعداد الكمائن وحفر الترشيح وتنفيذ سير طويل نهاري وليلي لمسافة 22 كيلو وقد برز تميز المشاركين في تنفيذ الرماية بجميع الأوضاع.

وفي نهاية المشروع أقيم حفل ختامي بحضور مدير عام الكلية وأركاناته تم خلاله عرض ما حققه المشروع من نجاح وتم تكريم المتميزين والإدارات المساهمة في تنفيذه.