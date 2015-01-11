ولي العهد يطمئن ملك الأردن على صحة خادم الحرمين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً امس من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

وقد طمأنه سمو ولي العهد على صحة خادم الحرمين الشريفين معرباً عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما اطمأن على صحة خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في اتصال هاتفي مساء امس تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

وقد طمأنه سمو الأمير متعب بن عبدالله على صحة الملك المفدى - رعاه الله - معبراً عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة.