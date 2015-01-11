ملتقى شباب مكة يدعو إلى إنجاح أهداف المجتمع في تطوير مهارات الشباب

أكد ملتقى شباب منطقة مكة المكرمة في نسخته الخامسة لهذا العام تحت شعار "أمانة الفكر.. وريادة العصر" نظرته الواثقة في الشباب السعودي المحمل بطموحات المستقبل التي يشق من خلالها ما يخطط لها من قدرات ومهارات توصله إلى النجاح والإسهام في بناء الوطن ورفعته في ظل ما يحيط بالمنطقة من تداعيات وتقلبات تؤثر في بنية الدول سياسياً واقتصادياً وتنموياً.

وأوضح الأمين العام لملتقى شباب مكة الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني خلال اللقاء الذي عقد في ديوانية الوجيه إبراهيم عبدالرؤوف أمجد بمكة المكرمة أهمية ودور الجهات الحكومية والخاصة في خدمة الشباب والشابات معرجاً على الهدف من هذا المحفل الشبابي الأول من نوعه على مستوى المملكة والذي تحتضنه جدة في كل عام وسط تنافس أبناء وبنات ال16 محافظة وهو حماية شبابنا فكرياً وتهيئة الظروف لهم لإطلاق إبداعاتهم ومواهبهم في شتى المجالات.

وخص اللقاء بالحديث عن فعاليات وبرامج الملتقى التي تتجاوز ال 400 فعالية تستهدف ثلاث فئات تنتمي للتعليم العام وهي فئة الأشبال من عمر 10 أعوام إلى 12 عاما، وفئة الفتيان من عمر 13 عاما إلى 15 عاما، وفئة الناشئين من عمر 16 عاما إلى 19 عاما منوهاً بحرص الملتقى على حماية الشباب من الأفكار الدخيلة لأنه مستهدف من أعدائه الذين يخططون لإفساده فكرياً وعلمياً وتربوياً وثقافياً بشتى الطرق والوسائل الذي تبعده عن هويته ودينه وانتمائه الوطني والتفافه حول قيادته وتجريده من مبادئه وتراثه الأصيل.

ودعا الأمين العام لملتقى شباب مكة للتعاون والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة تنمية لروح الشراكة المجتمعية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة خاصة في ظل إطلاق الملتقى للعديد من البرامج التعريفية والفعاليات المصاحبة في مدينة مكة المكرمة ومحافظات جدة بحرة وخليص بهدف تعريف المجتمع بالملتقى والأهداف والبرامج والعديد من الخدمات التي سيقدمها في نسخته لهذا العام وتهم الشباب والشابات وتلبي رغباتهم.

بدوره طالب رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية للتنمية يوسف الأحمدي أصحاب الأعمال بدعم برامج الشباب مقترحاً إنشاء شركة تخدم شباب مكة المكرمة تحت مسمى "الشركة الشبابية" والتي تهتم ودعم الشباب والشابات في المنطقة وتحظى بمساهمة جميع شرائح مجتمع الأعمال.

من جهته قال ممثل أمانة العاصمة المقدسة في الديوانية مدير إدارة الحدائق المهندس سلمان الشريف: إن الأمانة تبذل جهوداً كبرى في سبيل توفير متنزهات وحدائق وملاعب للشباب حيث تم إنشاء 470 حديقة إضافة إلى متنزهات يجري تنفيذها كمتنزه شمال شرق مكة المكرمة بضاحية جعرانة على مساحة 700 ألف متر مربع، ومتنزه الوسيق جنوب مكة وقد تم توقيع عقده، كما تم الانتهاء من 4 أندية للأحياء إضافة إلى 13 ممشى تخدم الأحياء بكافة فئاتها لشباب وكبار السن، وما زالت الأمانة تقدم خدماتها وتضع الشباب في دائرة اهتمامها بإنشاء الملاعب والأندية وغير ذلك.

وقال صاحب الديوانية الوجيه إبراهيم عبدالرؤوف أمجد: تشرفت الديوانية باستضافة هذا اللقاء لملتقى الشباب الذي يعتبر من الجهات المعنية التي تهتم وترعى شباب منطقة مكة المكرمة، ولكل من أسهم في رفع شأن الشباب والاهتمام بصقل قدراتهم ومواهبهم كل الشكر والتقدير على دورهم وجهودهم في خدمة شبابنا بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.

ورحب بالمشاركين في الديوانية من مسؤولي النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة والمجلس البلدي ومراكز الأحياء وأمانة العاصمة المقدسة وتعظيم البلد الحرام ورعاية الشباب ورجالات الثقافة والفكر والإعلام وأصحاب الأعمال الذين أسهموا في دعم وتعزيز روح الشراكة ودعم الملتقى خلال الفترة القادمة داعياً إلى توفير كافة الإمكانات لشباب وشابات المنطقة.

جدير بالذكر أن لقاء الديوانية شهد العديد من مداخلات الحضور من المثقفين والأكاديميين الذين نادوا بدعم الشباب والاهتمام بهم، كما تم في ختام هذا اللقاء تكريم صاحب الديوانية الوجيه إبراهيم عبدالرؤوف أمجد على جهوده في خدمة المجتمع حيث قدم الأمين العام لملتقى شباب مكة الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني درعاً تذكاريًا لصاحب الديوانية معرباً عن شكره باسمه وباسم أعضاء الملتقى للوجيه أمجد على استضافته لهم وجهوده البارزة في خدمة المجتمع.