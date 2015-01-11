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عصام حجي: «ناسا بتفكر في الفضاء والتكنولوجيا.. وأحنا بنهتم بالعفاريت والأرواح»

  • مصر
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كشف الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية سابقًا، عن أن أكثر ما شغله خلال العام الماضي، الفارق الكبير بين المجتمع المصري والأمريكي.

وقال «حجي»، في حواره لبرنامج «لازم نفهم» على قناة «سي ي سي 2»، مساء السبت: «العمل في والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفان بالكامل، إحنا هناك في ناسا واكتشافات الفضاء والتكنولوجيا وفي نفس الوقت إحنا في مصر بناقش العفاريت والأرواح وحاجات لا ترقى لمستوى الذهن البشري».

وأكد أن الإعلام المصري يمارس تجارة الجهل، ويستطيع النجاح في إقناع مجموعة من المصريين بأي شيء، بسبب انتشار الأمية، مضيفًا: «الإعلام في مصر يحارب ويخون الشباب ويقلل من طموحاتهم، نعيش في عزلة عن التقدم الفكري».

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