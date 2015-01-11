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سكينة بوخريص تكشف عن المفاجأة لجمهورها

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سكينة بوخريص تكشف عن المفاجأة لجمهورها سكينة بوخريص تكشف عن المفاجأة لجمهورها

السبت 10-01-2015 22:52

كشفت خريجة ستار أكاديمي في نسخته التاسعة، المغربية سكينة بوخريص، في تغريدة على حسابها الشخصيّ في موقع "تويتر"، عن طبيعة المفاجأة التي أعلنت في وقت سابق عن تحضيرها، وهي عبارة عن توقيع عقد مع شركة أجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه فور خروج سكينة من البرنامج، استضافها المقدّم الإذاعي الشهير "مومو" في برنامجه الصباحي، وطلب من المنتج المغربيّ العالمي "RedOne" أن يتّصل بها مباشرة على الهواء، حيث أثنى على أداء سكينة ووعدها بالتعاون في المستقبل.

سكينة بدورها أكّدت أن التعاون مع منتج بحجم RedOne هو حلم يراودها منذ بدأت الغناء، خصوصاً وأنه سبق له التعاون مع أسماء كبيرة مثل: مايكل جاكسون، وجينيفر لوبيز، والشاب خالد وبيتبول، وإنريكي إجلاسيس، وبريتني سبيرز، ولايدي غاغا، وأسماء أخرى في عالم الغناء والاستعراض، على حدّ تعبيرها.

بدورنا، اتّصلنا بسكينة لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا العقد، لكنها لم تجب على هاتفها.

يُذكر أنّ سكينة اشتهرت أثناء مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي بتأديتها لوحات غنائية بلغات أجنبية، وتحديداً الإنجليزية.

 

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