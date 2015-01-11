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من سيشارك هيفا وهبي بطولة مسلسلها الجديد؟

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من سيشارك هيفا وهبي بطولة مسلسلها الجديد؟ من سيشارك هيفا وهبي بطولة مسلسلها الجديد؟

السبت 10-01-2015 23:09

استقرّ المخرج محمد علي والمؤلف أيمن سلامة والمنتج عاطف كامل، أخيراً، على اسم البطل الذي سيشارك الفنانة هيفا وهبي تجربتها التمثيلية الثانية في مسلسل "مريم"، إذ وقع اختيارهم على الفنان المصري خالد النبوي.

وبهذا العمل، يعود خالد إلى الدراما التلفزيونية، بعد غياب سنوات عنها، حيث كان آخر ظهور تلفزيوني له من خلال مسلسل "ابن موت".

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