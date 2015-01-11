ميرندا كير تتعرى وتشجّع المرأة على الخيانة

خضعت النجمة الأسترالية Miranda Kerr لجلسة تصوير جديدة من أجل العدد القادم لمجلة Harper’s Bazaar الذي سيصدر في شهر شباط المقبل.

وأطلت Kerr البالغة من العمر 31 عاماَ شبه عارية في بعض الصور التي إلتقطها لها مصور المشاهير العالمي Terry Richardson من أجل الغلاف.

وفي المقابلة التي أجرتها المجلة مع العارضة Miranda، تحدثت الأخيرة عن وجهة نظرها في الأمور العاطفية، وقالت إنها تتفق تماما مع فكرة أن تواعد المرأة أكثر من رجل في آنٍ واحد، شرط أن لا تمارس الجنس مع أحد.

وأضافت: يحق للنساء ما يحق لغيرهم، وكما يخون الرجل من دون ان يشعر بالذنب، تستطيع المرأة أن تخونه بكل بساطة.

وعن الخلاف الذي حصل مؤخراً بين زوجها الممثل Orlando Bloom و النجم Justin Bieber بسببها، ردت Kerr قائلة: لا أعرف، الأمر يعود لهم، فهذه ليست مشكلتي.

يشار إلى أن Miranda Kerr التي إعترفت أنها مازالت تحب زوجها السابق، كانت قد إنفصلت عنه لأنه يتناول الكحول بشكل يومي وبكميّات مفرطة، ممّا يؤثر على تصرّفاته وسلوكه التي لم تعد تحتملها أبداً.