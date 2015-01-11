بالصّور..مكسيم خليل وزوجته يعيشان العاصفة الثّلجية وسط المخيّمات

زار الفنّان السّوري مكسيم خليل برفقة زوجته الفنانة سوسن أرشيد يوم السّبت، مخيّمات اللاجئين السوريّين في لبنان وتحديداً في منطقة البقاع، في إطار حملة "طوارئ" التي تهدف لمساعدة اللاجئين.

وتم توزيع بطّانيّات شتويّة وحطب لثمانين عائلة، إضافة إلى توزيع ألبسة وأحذية شتوية للأطفال والنساء على 150 عائلة بأربع مخيمات في منطقة البقاع اللبنانيّة.

حملة "طوارئ" أُطلقت لمساعدة اللاجئين السوريّين في المخيّمات وتأمين وسائل التّدفئة والألبسة لهم قدر المستطاع، وتقوم الحملة بالتّعاون بين فريق "ملهم" التّطوعي ومجموعة " Watan Usa ".

يشار إلى أنّ الفنّانين خليل وأرشيد يعتبران من أكثر الفنّانين دعماً لكافّة الحملات التي يتم إطلاقها لمساعدة اللاجئين السوريّين، سيّما عبر صفحاتهم الشّخصيّة على موقع "فيس بوك"، وعن طريق الزّيارات لأبناء بلدهم وسط المخيّمات في أصعب الظّروف الجويّة.