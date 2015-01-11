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سيف الدين سبيعي ممثّل ومخرج في "بنت الشّهبندر" !

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سيف الدين سبيعي ممثّل ومخرج في "بنت الشّهبندر" ! سيف الدين سبيعي ممثّل ومخرج في "بنت الشّهبندر" !

الأحد 11-01-2015 02:30

كشف المخرج السّوري سيف الدين سبيعي عن مشاركته في مسلسل "بنت الشهبندر" كممثّل، إلى جانب قيامه بإخراج العمل.

ولم يخفِ سبيعي توتّره وقلقه من وقوفه أمام الكاميرا كممثّل في هذا العمل، مشيراً إلى أنّه يلعب دور "خال" قصي خولي الذي يلعب الشّخصية الرئيسيّة في المسلسل.

يشار إلى أنّ سيف الدين سبيعي بدأ حياته الفنية كممثّل عام 1993 بمسلسل "بسمات الحزن"، ثم شارك ضمن سلسلة "مرايا" مع ياسر العظمة، لينتقل بعد سنوات عديدة وتحديداً في العالم 2005 إلى الإخراج، حيث قام بإخراج "جوز الست"، لتتوالى بعدها أعماله في مجال الإخراج سيّما في البيئة الشّاميّة.

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سيدتي