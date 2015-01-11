سقوط عاطل بـ50 كيلو بانجو في الأقصر‎

أمرت نيابة الاقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات المحافظة بحبس عاطل تم ضبطه وبحوزته 50 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

تلقي اللواء حسام المناوي مساعد الوزير مدير أمن الأقصر اخطاراً من العميد عصام الدسوقي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الأقصر بقيام كلا من أحمد .ع.ع.ا 28 سنة عاطل و مقيم الكرنك دائرة قسم شرطة الأقصر وشقيقه محمد 22 سنة عاطل و مقيم بذات الناحية باتخاذ مسكنهما وكراً للإتجار في المواد المخدرة .

و عقب تقنين الاجراءات و استئذان النيابة العامة قامت حملة برئاسة النقيب محمد درويش معاون أول مباحث القسم تحت اشراف المقدم محمد عنان مفتش مباحث القسم بمداهمة منزل المتهمين وتمكنت من ضبط المتهم الاول و بحوزته 9 لفافات كبيرة الحجم و37 لفافة ورقية مختلفة الأحجام تحوي جميعهم علي نبات البانجو المخدر تزن حوالي 50 كيلو جرام و تمكن المتهم الثاني من الهرب .

و بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار و تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 188 اداري قسم الأقصر لسنة 2015 وأخطرت الينبة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام عليذمة التحقيقات .