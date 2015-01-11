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مقتل 9 وإصابة أخرين فى تفجيرين منفصلين فى ريف حلب بسوريا

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مقتل 9 وإصابة أخرين فى تفجيرين منفصلين فى ريف حلب بسوريا مقتل 9 وإصابة أخرين فى تفجيرين منفصلين فى ريف حلب بسوريا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة عند حاجز لجبهة النصرة قرب قرية “مسقان” في ريف حلب الشمالي بسوريا .

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة أن مواطنين مدنيين وعنصرين على الأقل من وحدات الحماية قتلوا وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة أخرى عند حاجز تابع لوحدات حماية الشعب الكردي قرب قرية “قطمة” على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين بريف حلب.

وكان مسلحون معارضون قد قاموا بتفجير مبنى يتحصن فيه عناصر من الجبهة الشعبية (القيادة العامة التي تقاتل مع الجيش السوري) في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق .
> أ ش أ

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