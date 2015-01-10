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وزير الخارجية يعود من الأردن بعد زيارة سريعة

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وزير الخارجية يعود من الأردن بعد زيارة سريعة وزير الخارجية يعود من الأردن بعد زيارة سريعة

وزير الخارجيه المصري

عاد الى مطار القاهرة الدولي سامح شكرى وزير الخارجية قادما من الاردن عقب زيارة استغرقت عدة ساعات اجري خلالها لقاءات مع كبار المسئولين الأردنيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات، بالإضافة للعديد من الملفات الإقليمية .

والتقي وزير الخارجيه سامح شكري بالملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الاردنية الهاشمية، تم خلال اللقاء استعراض تطورات العلاقات الثنائيه وسبل مزيد من تطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشه العديد من الملفات الاقليميه ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، ومسار الأزمة السورية، والاوضاع في العراق.

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