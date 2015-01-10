محلب : الشعب المصري يساند الجهود الإثيوبية من أجل تحقيق التنمية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،مساء اليوم، بطريرك الكنيسة الإثيوبية، والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا، بحضور وزيري التجارة والصناعة، والصحة المصريين.

في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالبطريرك والوفد المرافق له، مشيدا بزيارته الهامة التي تؤكد الأخوة بين قيادتي وشعبي البلدين والكنيستين المصرية والإثيوبية، وتثبت عمق العلاقات التاريخية بينهما، كما أعرب عن سعادته بقدوم الوفد الى مصر في وقت يحتفل فيه جميع المصريين بالأعياد الدينية، حيث تزامنت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس محلب حمل بطريرك الكنيسة الإثيوبية رسالة الى الشعب الإثيوبي بأن الشعب المصري يساند الجهود الإثيوبية من أجل تحقيق التنمية وفي مجال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وهو ما سبق وأكد عليه رئيس الجمهورية خلال لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش خلال مشاركتيها في القمة الأفريقية بمالابو.

كما شدد رئيس الوزراء على أنه يجب على الجانبين المصري والإثيوبي العمل معا من أجل توطيد العلاقات بينهما استنادا للمشاعر الإيجابية التي يحملها كل شعب تجاه الآخر، مضيفا أن مصر تقف مع جهود التنمية في إثيوبيا، دون ان يكون ذلك على حساب حصة مصر من النيل الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه بها، وأكد أن توازن المصالح يجب أن يكون قائما، حيث أن من حق إثيوبيا توليد الكهرباء، مع حق مصر في استمرار الحفاظ على مصدر مياه النيل، معربا عن ثقته في إدراك الجانب الإثيوبي ذلك.

من جانبه، أشاد بطريرك إثيوبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكنيسة المصرية احتفالها بأعياد الميلاد، مؤكدا على أن تلك اللفتة الكريمة قد أسعدتهم كثيرا في الكنيسة الإثيوبية، مشيدا بتلك المواقف القيادية التي تحتوي الجميع وتشمل كل أطياف الوطن.

كما أعرب البطريرك عن سعادته بزيارة مصر، مشيرا الى أنه كان يتطلع منذ فترة لإتمام تلك الزيارة، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال، ومؤكدا على أنه يدعو دائما ويصلي من أجل مصر وإثيوبيا، كما أبدى سعادته باستعادة مصر لأمنها واستقرارها، وتمنى لها المزيد من السلام والطمأنينة.

وأضاف البطريرك إن مصر وإثيوبيا مرتبطتان بأشياء كثيرة منذ القدم، حيث هناك تاريخ مشترك يجمع شعبيهما، ونيل عظيم يربطهما معا، معربا عن تطلعه الى تحقيق المزيد من التعاون الإيجابي، مؤكدا أنه يصلي دوما ليستمر الترابط والاستقرار الذي يجمع الجانبين، مؤكدا أن نهر النيل هبة من الله وعلى الجميع الاستفادة منه.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء الشكر للبطريرك الإثيوبي على كلماته والمشاعر الودية الطيبة التي أبداها، كما عرض وزيرا التجارة والصحة عددا من أوجه التعاون والمساعدات التي يمكن أن تقدمها مصر للجانب الإثيوبي خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل مجالات الصحة والتجارة البينية.

أ ش أ