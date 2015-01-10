النيابة في قضية قتل متظاهري 30يونيو : عاصم عبدالماجد حرض أنصاره على قتل المتظاهرين‎

قال حسني السمان رئيس نيابة جنوب أسيوط الكلية في مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 136 جنايات ثان أسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 35 شخص من قيادات الإخوان والجماعة الاسلامية بالتجمهر وقتل 3 من متظاهري 30 يونيو 2013 إنه بتاريخ 5 يونيو 2013 عقد مؤتمر بمحافظة أسيوط سمي ” الشرعية خط أحمر ” في هذا المؤتمر وقف مجرم عتيد في الإجرام وهو المتهم رقم “20 ” عاصم محمود عبدالماجد ذلك الذي قتل أكثر من 100 نفس عام 1991.

وأضاف :”ولم يترك فرصة الا وتباها بما فعل وشاء الله أن العدل الرحيم أن مثل أمام القضاء فعامله برحمة وعقله لم يستوعبها فخرج من السجن وبدلا من أن يقضي بقية عمره ساجدا لله اذا به يواصل تحريضه على القتل بعد أن عجز عن القتل بشيخوخته.

وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته:” أنه خرج في ذلك المؤتمر ليتوعد من يخرج في ثورة 30 يونيو واجتمع المتهمون من الأول إلى التاسع عشر بصفتهم قيادات في التنظيم الإرهابي يتدارسون كيفية مواجهت ثوار 30 يونيو ، ولما حان قدر الله تدفق المصريون في كل بقعة من بقاع مصر كالسيل المنهمر الذي كان أحدى روافده في محافظة أسيوط حيث تجمع المواطنون أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط عزل لا يملكون إلا السنة وقلوب مخلصه الى الله وانطلق المجرمون من أعضاء الجماعات المتطرفة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وانقضوا بذخائرهم على المجني عليهم ومن بينهم المتهمون من الثاني والعشرون وحتى الرابع والثلاثون الذين اطلقوا الذخائر على قوات الشرطة والتي حاولت التصدي اليهم واعتلى بعضهم اسطح العقارات المواجهه لمبنى المحافظة ومن بينهم المتهم الحادي والعشرون ” محمد عاطف سعد ” وامطروا المتظاهرين بوابل من الاعيرة النارية بعشوائية الامر الذي اودى بحياة المجني عليهم ” محمد ناصف شاكر ، محمد أحمد عبدالحميد ، ابانوب عادل نصيف ” بينما سقط 50 اخرين باصابات مختلفة وانطلقوا لمطاردة المجني عليهم للفتك بهم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي وسليمان الشاهد .