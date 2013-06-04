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David Beckham يُريد احتجاز ابنته من الصبيان

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David Beckham يُريد احتجاز ابنته من الصبيان David Beckham يُريد احتجاز ابنته من الصبيان

الثلاثاء 04-06-2013 11:14

لندن ـ سيدتي نت

كشف لاعب كرة القدم البريطانيّ "David Beckham" أنّه يشعر بقلق شديد من علاقات ابنته العاطفيّة عندما تكبر في السنّ، ممازحاً بأنّه يعتزم احتجازها في برج عالٍ جداً كالأميرة "رابونزيل".
وقال "David Beckham " في حديث صحافي له، إنّه يشعر بقلق شديد من علاقات ابنته العاطفيّة عندما تكبر في السنّ، وأضاف ممازحاً أنّ ابنته لن تواعد الشباب، لأنّها لن تخرج، بل ستكون في أعلى برج"، مثل شخصيّة الرسوم المتحركة "رابونزيل" التي تُطيل شعرها بعد احتجازها في برج عال جدّاً.
وأقرّ بيكهام أنّه وزوجته أكثر خوفاً على ابنتهما منه على أبنائهما الثلاثة.

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سيدتي